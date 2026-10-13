Çernobil'deki Tehlikeli Parçacıklar Bilim İnsanlarını Korkuttu: 40 Yıldır Hiç Değişmemiş
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Almanya'daki araştırmacılar, 1986'daki Çernobil kazasında çevreye saçılan 'sıcak parçacıklar' olarak bilinen radyoaktif nükleer yakıt kalıntılarını inceledi. Bazı parçacıkların yaklaşık 40 yıl sonra bile orijinal yapılarını büyük ölçüde koruduğu ortaya çıktı. Bu bulgular radyoaktif atıkların çevre üzerindeki etkilerinin beklenenden daha uzun süreli olduğunu ortaya çıkardı.
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Kaynak: Phys.org, EurekAlert
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26 Nisan 1986'daki patlama, nükleer yakıttan kopan yüksek radyoaktiviteli parçacıkların çevreye yayılmasına neden oldu.
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Hannover Leibniz Üniversitesi ve Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf'tan araştırmacılar altı parçacığı X-ışınıyla inceledi.
Yapının korunması, parçacıkların radyoaktivitesinin azaldığı anlamına gelmiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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