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Çernobil'deki Tehlikeli Parçacıklar Bilim İnsanlarını Korkuttu: 40 Yıldır Hiç Değişmemiş

Çernobil'deki Tehlikeli Parçacıklar Bilim İnsanlarını Korkuttu: 40 Yıldır Hiç Değişmemiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:43
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Almanya'daki araştırmacılar, 1986'daki Çernobil kazasında çevreye saçılan 'sıcak parçacıklar' olarak bilinen radyoaktif nükleer yakıt kalıntılarını inceledi. Bazı parçacıkların yaklaşık 40 yıl sonra bile orijinal yapılarını büyük ölçüde koruduğu ortaya çıktı. Bu bulgular radyoaktif atıkların çevre üzerindeki etkilerinin beklenenden daha uzun süreli olduğunu ortaya çıkardı.

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Kaynak: Phys.org, EurekAlert

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26 Nisan 1986'daki patlama, nükleer yakıttan kopan yüksek radyoaktiviteli parçacıkların çevreye yayılmasına neden oldu.

26 Nisan 1986'daki patlama, nükleer yakıttan kopan yüksek radyoaktiviteli parçacıkların çevreye yayılmasına neden oldu.

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986'da yaşanan patlama, çok sayıda radyoaktif maddenin atmosfere yayılmasına yol açtı. Bunlar arasında nükleer yakıttan kopan ve 'sıcak parçacıklar' olarak adlandırılan, yüksek radyoaktivite içeren parçacıklar da vardı.

Bu parçacıklar bugün de Çernobil'in yasak bölgesinde ve çevresindeki topraklarda bulunabiliyor. Boyutları yaklaşık 8 ile 50 mikrometre arasında; karşılaştırma için insan saçının kalınlığı 50 ile 100 mikrometre arasında değişiyor.

Hannover Leibniz Üniversitesi ve Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf'tan araştırmacılar altı parçacığı X-ışınıyla inceledi.

Hannover Leibniz Üniversitesi ve Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf'tan araştırmacılar altı parçacığı X-ışınıyla inceledi.

Hannover Leibniz Üniversitesi ve Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf'tan araştırmacılar, iki farklı bölgeden toplanan altı parçacığı gelişmiş X-ışını kırınımı teknikleriyle inceledi. Bu yöntem, parçacıkların kristal yapısını ve atomların düzenini ortaya koyuyor. Çalışma Journal of Hazardous Materials dergisinde yayımlandı.

Sonuçlara göre bazı parçacıklar yaklaşık 40 yıl çevresel koşullara maruz kalmasına rağmen nükleer yakıttaki orijinal yapılarını büyük ölçüde korudu. Bu durum, parçacıkların beklenenden yavaş kimyasal ve fiziksel değişime uğrayabileceğine işaret ediyor.

Yapının korunması, parçacıkların radyoaktivitesinin azaldığı anlamına gelmiyor.

Yapının korunması, parçacıkların radyoaktivitesinin azaldığı anlamına gelmiyor.

Araştırmacılar, bu yapıların fisyon ürünleri ve aktınitler için 'son derece kalıcı depolar' işlevi gördüğünü belirtiyor. Ancak radyoaktif bozunma, parçacığın fiziksel bütünlüğünden bağımsız olarak sürüyor ve bu parçacıkların solunması ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor.

Yalnızca iki bölgeden alınan altı parçacık incelendiği için sonuçların tüm Çernobil yakıt parçacıklarını temsil ettiği söylenemiyor. Araştırmacılar, sağlık riskleri hakkında kesin sonuç çıkarmak için daha fazla bölgeden örnek incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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