Çernobil'deki Tehlikeli Parçacıklar Bilim İnsanlarını Korkuttu: 40 Yıldır Hiç Değişmemiş

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986'da yaşanan patlama, çok sayıda radyoaktif maddenin atmosfere yayılmasına yol açtı. Bunlar arasında nükleer yakıttan kopan ve 'sıcak parçacıklar' olarak adlandırılan, yüksek radyoaktivite içeren parçacıklar da vardı.

Bu parçacıklar bugün de Çernobil'in yasak bölgesinde ve çevresindeki topraklarda bulunabiliyor. Boyutları yaklaşık 8 ile 50 mikrometre arasında; karşılaştırma için insan saçının kalınlığı 50 ile 100 mikrometre arasında değişiyor.