Tucker Carlson İddia Etti: Donald Trump 7 Kasım'a Kadar İran'a Nükleer Saldırı Kararı Verebilir
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısıyla Trump yönetiminin İran'daki yer altı tesisine nükleer saldırı kararını 7 Kasım'a kadar verebileceğini öne sürdü. Demokrat Senatör Chris Murphy ise kendilerine İran savaş planının anlatıldığını belirterek planı 'tam bir delilik' diye niteledi. Gazeteci Yunus Paksoy'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın 24 saatte iki kez telefonda görüşmesi de seçim sonrası olası büyük İran savaşını engellemeye yönelik.
[Kaynak: X / ibrahim Haskoloğlu, Yunus Paksoy; Investinglive, Middle East Eye, Türkiye Today]
Carlson: Karar 7 Kasım'a kadar verilebilir!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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