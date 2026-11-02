Tucker Carlson İddia Etti: Donald Trump 7 Kasım'a Kadar İran'a Nükleer Saldırı Kararı Verebilir

Tucker Carlson, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump yönetiminin günler içinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini yazdı. Carlson'a göre olası hedef, İran'ın merkezindeki Pickaxe Dağı'nda bulunan yer altı tesisleri. İsrail istihbaratı, İran'ın bu tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlattığını iddia ediyor. İran ise söz konusu komplekste nükleer faaliyet yürütüldüğünü reddediyor.

Carlson, adını vermediği bir 'bilgili gözlemciye' dayandırdığı iddiasında Netanyahu'nun saldırı için Trump'ı her gün aradığını yazdı. Konvansiyonel silahların yaklaşık 300 feet (yaklaşık 90 metre) kalınlığındaki granit dağı delemeyeceğini öne süren Carlson, nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağına dair kararın 7 Kasım'a kadar verilebileceğini belirtti.

Carlson'a göre Trump hâlâ tereddüt ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Özel Temsilci Steve Witkoff ise İran'la anlaşmanın mümkün olduğunu savunuyor.