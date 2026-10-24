1200 Rakımda Fidan Dikti: Yaptıklarıyla Bölge Halkına Umut Oldu
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2006 yılında bahçesine kestane fidanları diken Naci Yıldızan, 1200 rakımda aldığı verimle bölge için yeni bir üretim alternatifi ortaya koydu. Üretici, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajıyla bölgede yaygınlaşmasını hedefliyor.
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Kaynak: İHA
Naci Yıldızan, 2006 yılında Saimbeyli'deki bahçesine diktiği kestane fidanlarından üçüncü yılda ürün almaya başladı.
Yıldızan, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajı sunduğunu belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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