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1200 Rakımda Fidan Dikti: Yaptıklarıyla Bölge Halkına Umut Oldu

1200 Rakımda Fidan Dikti: Yaptıklarıyla Bölge Halkına Umut Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 21:15
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2006 yılında bahçesine kestane fidanları diken Naci Yıldızan, 1200 rakımda aldığı verimle bölge için yeni bir üretim alternatifi ortaya koydu. Üretici, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajıyla bölgede yaygınlaşmasını hedefliyor.

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Kaynak: İHA

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Naci Yıldızan, 2006 yılında Saimbeyli'deki bahçesine diktiği kestane fidanlarından üçüncü yılda ürün almaya başladı.

Naci Yıldızan, 2006 yılında Saimbeyli'deki bahçesine diktiği kestane fidanlarından üçüncü yılda ürün almaya başladı.

Hacı Ömer cinsi kestane üreten Naci Yıldızan, ilk meyvelerini üçüncü yılda almaya başladı. Zamanla verimi gözlemleyerek ağaç sayısını artıran Yıldızan, bugün 20 ağaçla üretimini sürdürüyor. Bu yıl ağaç başına yaklaşık 40-50 kilogram ürün beklediğini belirten Yıldızan, kestane yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.

Daha önce bölgede kestane yetiştirmeyi deneyenlerin verim alamadığını anlatan Yıldızan, doğru çeşit seçiminin ve tozlaşmanın önemine dikkat çekti. Hacı Ömer cinsinin Türkiye'nin en kaliteli çeşitlerinden biri olduğunu söyleyen üretici, daha önce deneyenlerin tozlaştırıcı ağaç olmadığı için ürün alamadığını belirtti. Yıldızan, 5 ağaçla başladığını ve verimin iyi olduğunu görünce sayıyı artırdığını ifade etti.

Yıldızan, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajı sunduğunu belirtiyor.

Yıldızan, kestanenin kiraza göre daha uzun raf ömrü ve pazarlama avantajı sunduğunu belirtiyor.

Kestanenin pazarlama ve muhafaza açısından üreticiye avantaj sağladığını ifade eden Yıldızan, geçen yıl ürünlerini iriliğine göre ayırarak sattığını söyledi. Küçük kestanelerin kilogramını 400 liradan, iri olanları ise 500 liradan toptan sattığını belirten üretici, kestane yetiştiriciliğinde su dışında herhangi bir ilaç kullanmadıklarını aktardı. Kirazda hasat ve muhafaza sürecinin üreticiyi zorladığını, kestanenin raf ömrünün ise daha uzun olduğunu söyleyen Yıldızan, ekim ayında hasat edilen kestanenin mart ve nisan aylarına kadar pazarlanabildiğini kaydetti.

Bölgede kestane yetiştiriciliğini umut verici bulan bahçe ziyaretçisi Ahmet Kaytancı, Naci Yıldızan'ın 18 yıllık denemelerinin ardından güzel sonuçlar aldığını gördüklerini söyledi. Kaytancı, kestanenin iç dolgunluğunun ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu, Feke ve Saimbeyli'nin dağlık yapısının da bu ürün için avantaj sağladığını belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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