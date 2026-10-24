1200 Rakımda Fidan Dikti: Yaptıklarıyla Bölge Halkına Umut Oldu

Kestanenin pazarlama ve muhafaza açısından üreticiye avantaj sağladığını ifade eden Yıldızan, geçen yıl ürünlerini iriliğine göre ayırarak sattığını söyledi. Küçük kestanelerin kilogramını 400 liradan, iri olanları ise 500 liradan toptan sattığını belirten üretici, kestane yetiştiriciliğinde su dışında herhangi bir ilaç kullanmadıklarını aktardı. Kirazda hasat ve muhafaza sürecinin üreticiyi zorladığını, kestanenin raf ömrünün ise daha uzun olduğunu söyleyen Yıldızan, ekim ayında hasat edilen kestanenin mart ve nisan aylarına kadar pazarlanabildiğini kaydetti.

Bölgede kestane yetiştiriciliğini umut verici bulan bahçe ziyaretçisi Ahmet Kaytancı, Naci Yıldızan'ın 18 yıllık denemelerinin ardından güzel sonuçlar aldığını gördüklerini söyledi. Kaytancı, kestanenin iç dolgunluğunun ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu, Feke ve Saimbeyli'nin dağlık yapısının da bu ürün için avantaj sağladığını belirtti.