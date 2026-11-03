Uydudan Tespit Edildi: Nil Nehri'nin Atlında 2 Bin 600 Yıllık Gizemli Yapı Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mısır'da Nil Deltası'nın kuzeybatısında çalışan arkeologlar, yeni tarama ekipmanlarını test ederken antik bir kentin kalıntılarının altında gizemli bir yapıya rastladı. Uydu radarı ve yer altı tarama yöntemleriyle tespit edilen yapının yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu belirlendi.
Detaylar 👇
Görsel Kaynak: Abouarab et al.,Acta Geophysica
Araştırmacılar uydu radar görüntüleriyle işaretlenen noktaları yer altı taramasıyla incelemeye aldı.
Yer altında 3 ila 6 metre derinlikte, Saite dönemine ait kerpiç duvarlı bir yapı ortaya çıktı.
Kazıda bulunan muskalar ve ritüel nesneler yapının dini bir amaçla kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın