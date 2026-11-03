Uydudan Tespit Edildi: Nil Nehri'nin Atlında 2 Bin 600 Yıllık Gizemli Yapı Ortaya Çıktı

Taramalar, yaklaşık 25 metreye 20 metrelik bir alana yayılan ve kısmen gömülü kalmış bir kerpiç yapıyı ortaya çıkardı. Yapı, yerin 3 ila 6 metre altında yer alıyor ve üzerinde Roma ile Ptolemaios dönemlerinden kalma kırık çanak çömlek ve moloz tabakaları bulunuyor.

Sonraki kazılar taramaların gösterdiklerini doğruladı. Yapının yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu ve Pers fethinden önceki son Eski Mısır hanedanı olan 26. hanedan, yani Saite dönemine ait olduğu belirlendi.