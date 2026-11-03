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Uydudan Tespit Edildi: Nil Nehri'nin Atlında 2 Bin 600 Yıllık Gizemli Yapı Ortaya Çıktı

Uydudan Tespit Edildi: Nil Nehri'nin Atlında 2 Bin 600 Yıllık Gizemli Yapı Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 13:51
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Mısır'da Nil Deltası'nın kuzeybatısında çalışan arkeologlar, yeni tarama ekipmanlarını test ederken antik bir kentin kalıntılarının altında gizemli bir yapıya rastladı. Uydu radarı ve yer altı tarama yöntemleriyle tespit edilen yapının yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu belirlendi.

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Kaynak

Görsel Kaynak: Abouarab et al.,Acta Geophysica

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Araştırmacılar uydu radar görüntüleriyle işaretlenen noktaları yer altı taramasıyla incelemeye aldı.

Araştırmacılar uydu radar görüntüleriyle işaretlenen noktaları yer altı taramasıyla incelemeye aldı.

Kazının yapıldığı kent, Eski Mısırlılar tarafından yılan tanrıça Wadjet'e adanmış kutsal bir yer olduğu için Per-Wadjet olarak adlandırılıyordu. Antik Yunan döneminde Buto adını alan kentin kalıntıları, bugün Arapça 'Firavunlar Tepesi' anlamına gelen Tell el-Fara'in adını taşıyor. Çamur birikintileri ve yer altı suyu nedeniyle geleneksel kazılar bölgede zor ilerliyor.

Kafrelşeyh Üniversitesi'nden arkeolog Mohamed Abouarab liderliğindeki ekip, Sentinel-1 radar uydusunun 2018'de çektiği görüntülerle yüzeyde büyük ölçekli anomaliler belirledi. Kom C adlı bölgede 15 aday nokta seçilerek elektriksel özdirenç tomografisi uygulandı. Her noktada 69 metrelik kabloya bağlı 24 paslanmaz çelik elektrot kullanıldı ve toplam 1.332 özdirenç ölçümü alındı.

Yer altında 3 ila 6 metre derinlikte, Saite dönemine ait kerpiç duvarlı bir yapı ortaya çıktı.

Yer altında 3 ila 6 metre derinlikte, Saite dönemine ait kerpiç duvarlı bir yapı ortaya çıktı.

Taramalar, yaklaşık 25 metreye 20 metrelik bir alana yayılan ve kısmen gömülü kalmış bir kerpiç yapıyı ortaya çıkardı. Yapı, yerin 3 ila 6 metre altında yer alıyor ve üzerinde Roma ile Ptolemaios dönemlerinden kalma kırık çanak çömlek ve moloz tabakaları bulunuyor.

Sonraki kazılar taramaların gösterdiklerini doğruladı. Yapının yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu ve Pers fethinden önceki son Eski Mısır hanedanı olan 26. hanedan, yani Saite dönemine ait olduğu belirlendi.

Kazıda bulunan muskalar ve ritüel nesneler yapının dini bir amaçla kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

Kazıda bulunan muskalar ve ritüel nesneler yapının dini bir amaçla kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

Arkeologlar kerpiç duvarların yanı sıra çok sayıda muska ve 26. hanedan dönemine ait başka nesneler çıkardı. Bunların arasında babun, şahin ve cüce tanrı Patikos unsurlarını birleştiren ilginç bir melez figür de var. Diğer muskalarda İsis, Horus, Taweret ve Buto'nun tanrıçası Wadjet gibi tanrılar tasvir ediliyor.

Ekip, muskaların, sunağın ve diğer ritüel nesnelerin yapının bir tapınak, mezar işlevi de gören dini bir hizmet kompleksi ya da rahip konutu olabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Yapının kesin işlevinin ilerleyen kazı sezonlarında netleşmesi bekleniyor. Araştırmacılar ayrıca bilinen tapınağın yanı sıra kalın bir kil tabakasının altında başka bir tapınağın da gömülü olabileceğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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