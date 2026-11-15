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7 Gemiyi Bilerek Batırıp Üzerine Şehir Kurdular

7 Gemiyi Bilerek Batırıp Üzerine Şehir Kurdular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 15:09
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Hazar Denizi'nin ortasında, Bakü'den yaklaşık 100 kilometre açıkta, çelik direkler üzerinde yükselen bir şehir var. Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu olan Neft Daşları, 75 yıldır petrol üretmeye devam ediyor.

İşte detaylar...

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Hikaye, 1949'da küçük bir adacıkta açılan ilk kuyuyla başladı.

Hikaye, 1949'da küçük bir adacıkta açılan ilk kuyuyla başladı.

Sovyet döneminde petrol işçileri bu adacığa çıkıp bir sondaj kulesi ve küçük bir barınak kurdu. 1949'da açılan ilk arama kuyusundan petrol fışkırdı.

Alan 1951'de karaya ilk tanker dolusu petrolü gönderdi. Ardından şehrin asıl inşası başladı.

Yedi eski gemi, şehri dalgalardan korumak için bilerek batırıldı.

Yedi eski gemi, şehri dalgalardan korumak için bilerek batırıldı.

Batırılan gemiler, şehri rüzgâra ve dalgalara karşı koruyan yapay bir koy oluşturdu. Bu gemilerin bazıları bugün hâlâ su yüzeyinde görülebiliyor; bu yüzden bazıları şehre 'yedi geminin adası' diyor.

Şehrin kendisi ise deniz tabanına çakılan metal direklerin üzerinde, deniz seviyesinin biraz üstünde duruyor.

Platformları 160 kilometreyi aşan köprüler birbirine bağlıyor.

Platformları 160 kilometreyi aşan köprüler birbirine bağlıyor.

Neft Daşları zamanla yaklaşık 2 bin kuyu ve 320 üretim noktasından oluşan dev bir ağa dönüştü. Şehirde ayrıca yaklaşık 100 kilometrelik petrol ve doğalgaz boru hattı bulunuyor.

Platformların üzerinde işçi yatakhaneleri, fırın, yüzlerce kişilik bir tiyatro, dükkanlar, sağlık birimleri, futbol sahası ve helikopter pisti var. Çelik yapıların üzerinde ağaçlar ve bir park bile bulunuyor.

Bugün yaklaşık 2 bin işçi burada vardiyalı çalışıyor.

Bugün yaklaşık 2 bin işçi burada vardiyalı çalışıyor.

İşçiler genellikle 15 gün denizde, 15 gün karada evlerinde geçiriyor. Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR'a göre Neft Daşları 75 yılda yaklaşık 180 milyon ton petrol üretti; rekor ise 1967'de 7,6 milyon tonla kırıldı.

Üretim azaldıkça şehrin nüfusu da azaldı. Hazar'ın fırtınalı suları yapıları yıprattı; bazı köprü bölümleri çöktü, bazı alanlar denize gömüldü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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