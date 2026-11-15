7 Gemiyi Bilerek Batırıp Üzerine Şehir Kurdular
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Hazar Denizi'nin ortasında, Bakü'den yaklaşık 100 kilometre açıkta, çelik direkler üzerinde yükselen bir şehir var. Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu olan Neft Daşları, 75 yıldır petrol üretmeye devam ediyor.
İşte detaylar...
Hikaye, 1949'da küçük bir adacıkta açılan ilk kuyuyla başladı.
Yedi eski gemi, şehri dalgalardan korumak için bilerek batırıldı.
Platformları 160 kilometreyi aşan köprüler birbirine bağlıyor.
Bugün yaklaşık 2 bin işçi burada vardiyalı çalışıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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