7 Gemiyi Bilerek Batırıp Üzerine Şehir Kurdular

Neft Daşları zamanla yaklaşık 2 bin kuyu ve 320 üretim noktasından oluşan dev bir ağa dönüştü. Şehirde ayrıca yaklaşık 100 kilometrelik petrol ve doğalgaz boru hattı bulunuyor.

Platformların üzerinde işçi yatakhaneleri, fırın, yüzlerce kişilik bir tiyatro, dükkanlar, sağlık birimleri, futbol sahası ve helikopter pisti var. Çelik yapıların üzerinde ağaçlar ve bir park bile bulunuyor.