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Denizin Ortasındaki Köyü Herkes Terk Etti: 20 Yılda Doğa Evleri Ele Geçirdi

Denizin Ortasındaki Köyü Herkes Terk Etti: 20 Yılda Doğa Evleri Ele Geçirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 13:51
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shengsi Adaları'nda, bir zamanlar binlerce balıkçıya ev sahipliği yapan Houtouwan köyü bugün tamamen sessiz. Yıllar önce terk edilen köyün evlerini, sokaklarını ve merdivenlerini kalın bir sarmaşık örtüsü kapladı. Yeşile bürünen köy, artık dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

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Kaynak: Touropia

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1950'lerde kurulan balıkçı köyü, bir dönem iki binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

1950'lerde kurulan balıkçı köyü, bir dönem iki binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Shengshan Adası'nda yer alan Houtouwan, 1950'lerde balıkçılık için kurulan bir yerleşim olarak büyüdü. Kaynaklara göre köyün nüfusu zirve döneminde 2 bini aştı.

Köy, anakaranın açıklarında yaklaşık 400 adadan oluşan bir takımadanın parçasıydı. Ancak ulaşımın zorluğu ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlı olması yaşamı giderek güçleştirdi.

Okul, yol ve iş imkânı sıkıntısı yaşayan sakinler, 1990'lardan itibaren köyü tek tek terk etti.

Okul, yol ve iş imkânı sıkıntısı yaşayan sakinler, 1990'lardan itibaren köyü tek tek terk etti.

Köyün boşalmasının nedeni olarak anakara ile yeterli bağlantının bulunmaması, eğitim ve iş imkânlarının sınırlı olması gösteriliyor. Bazı kaynaklar azalan balık stoklarına da dikkat çekiyor. Nüfus 1990'larda hızla düşmeye başladı ve 2002'ye gelindiğinde köyde kimse kalmadı.

Bakımı yapılmayan yapılar zamanla yıpranmaya başladı. Bazı evlerde ise eşyaların hâlâ yerinde durduğu belirtiliyor.

İnsanlar gidince sarmaşıklar duvarları ve çatıları sardı, köy yeni bir yeşil dünyaya dönüştü.

İnsanlar gidince sarmaşıklar duvarları ve çatıları sardı, köy yeni bir yeşil dünyaya dönüştü.

İnsan faaliyetinin sona ermesiyle bitkiler yapıların çevresine hızla yayıldı. Sarmaşıklar duvarları, çatıları ve sokakları kapladı; evler yer yer yeşil bir örtünün altında kayboldu. Bu görüntü nedeniyle köy, dünyanın en yeşil köylerinden biri olarak anılıyor.

Bugün ada sakinleri bölgede yürüyüş parkurları, seyir platformu ve birkaç küçük pansiyon açtı. Böylece terk edilmiş köy, turistlerin ilgisini çeken bir uğrak noktasına dönüştü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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