Denizin Ortasındaki Köyü Herkes Terk Etti: 20 Yılda Doğa Evleri Ele Geçirdi
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Shengsi Adaları'nda, bir zamanlar binlerce balıkçıya ev sahipliği yapan Houtouwan köyü bugün tamamen sessiz. Yıllar önce terk edilen köyün evlerini, sokaklarını ve merdivenlerini kalın bir sarmaşık örtüsü kapladı. Yeşile bürünen köy, artık dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.
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Kaynak: Touropia
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1950'lerde kurulan balıkçı köyü, bir dönem iki binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.
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Okul, yol ve iş imkânı sıkıntısı yaşayan sakinler, 1990'lardan itibaren köyü tek tek terk etti.
İnsanlar gidince sarmaşıklar duvarları ve çatıları sardı, köy yeni bir yeşil dünyaya dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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