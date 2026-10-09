Denizin Ortasındaki Köyü Herkes Terk Etti: 20 Yılda Doğa Evleri Ele Geçirdi

İnsan faaliyetinin sona ermesiyle bitkiler yapıların çevresine hızla yayıldı. Sarmaşıklar duvarları, çatıları ve sokakları kapladı; evler yer yer yeşil bir örtünün altında kayboldu. Bu görüntü nedeniyle köy, dünyanın en yeşil köylerinden biri olarak anılıyor.

Bugün ada sakinleri bölgede yürüyüş parkurları, seyir platformu ve birkaç küçük pansiyon açtı. Böylece terk edilmiş köy, turistlerin ilgisini çeken bir uğrak noktasına dönüştü.