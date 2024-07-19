Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığına "Yalı Çapkını" Fanından Şaşırtan Tepki

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçek olmuştu. Birbirlerini takipten çıkan ikiliden Demir'in 'Ne halim varsa gördüm' paylaşımı çok konuşulurken, o paylaşıma bir Yalı Çapkını fanından yorum geldi.