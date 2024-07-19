Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığına "Yalı Çapkını" Fanından Şaşırtan Tepki
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Ayrılığına "Yalı Çapkını" Fanından Şaşırtan Tepki
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçek olmuştu. Birbirlerini takipten çıkan ikiliden Demir'in 'Ne halim varsa gördüm' paylaşımı çok konuşulurken, o paylaşıma bir Yalı Çapkını fanından yorum geldi.
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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın favori çifti Seyran ve Ferit'i muhakkak bilirsiniz.
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SeyFer aşkı kısa sürede fenomen haline gelirken, ikili arasındaki bu kimya boşa çıkmamış ve dizi aşkı gerçek olmuştu.
Geçtiğimiz yaz yaptıkları tekne tatilinde görüntülenen ve ardından aşklarını açık açık yaşamaya karar veren AfRam çiftinde her şey yolunda ilerlerken bir anda gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Instagram'dan birbirlerini takipten çıkmalarının ardından ayrılıkları tescillenirken, Demir'in "Ne halim varsa gördüm" yazılı paylaşımı tartışmaları alevlendirdi.
Mert Ramazan Demir'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayan bir Yalı Çapkını fanı, Seyran ve Ferit aşkından dem vurarak ikilinin sakinleşmesini temenni etti.
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