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MasterChef'te Danilo Şef ve Çağlar'ın A0 Türkçe'yle Anlaştığı Anlar

MasterChef'te Danilo Şef ve Çağlar'ın A0 Türkçe'yle Anlaştığı Anlar

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 17:09

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri tam gaz devam ederken, testi kebabı yapılan anlarda asıl kadroya seçilen Çağlar ile Danilo Şef arasında güldüren ama bir o kadar da anlam verilemeyen bir diyalog yaşandı.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tam gaz devam ederken son seçmelerde bir klasik olan testi kebabı yapıldı.

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tam gaz devam ederken son seçmelerde bir klasik olan testi kebabı yapıldı.

Yarışmacı seçmelerinde de hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Çağlar, ana kadroya giren 6. yarışmacı olurken, Danilo Şef ile arasında yaşanan diyalog çok güldürdü.

Yarışmacı seçmelerinde de hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Çağlar, ana kadroya giren 6. yarışmacı olurken, Danilo Şef ile arasında yaşanan diyalog çok güldürdü.

Testiyi kırmaktan korkan Çağlar, Danilo Şef'in "Daha sert vur Çağlar" sözlerinden de ürkünce ikili arasında A0 Türkçe'yle enfes bir konuşma yaşandı.

Testiyi kırmaktan korkan Çağlar, Danilo Şef'in "Daha sert vur Çağlar" sözlerinden de ürkünce ikili arasında A0 Türkçe'yle enfes bir konuşma yaşandı.

Çağlar, "Danilo Şef 'heeeheee' deyince ben de 'heeheee' dedim" şeklinde açıklama yaparken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Çağlar, "Danilo Şef 'heeeheee' deyince ben de 'heeheee' dedim" şeklinde açıklama yaparken, o anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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