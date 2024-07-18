Survivor Özgür, Yarışmada Turabi'yle Yaşadığı Tartışmanın Detaylarını Anlattı!
Survivor Özgür, Yarışmada Turabi'yle Yaşadığı Tartışmanın Detaylarını Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zru_b...
Survivor All Star'ın yaşı en büyük olmasına rağmen en iddialı yarışmacılarından biri olmayı başaran Özgür Tetik, yarışmada Turabi'yle yaşadığı tartışmanın detaylarını anlattı!
Kaynak: Haberler.com
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Hem 7 ay hem de SMS'siz geçen sezonun ardından Survivor All Star'a Ogeday'ın şampiyonluğuyla veda etmiştik.
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Sezon boyunca en sakin kalmayı başaran yarışmalardan biri olan Özgür Tetik, yarışmanın en yaşlısı olmasına rağmen oldukça iddialı bir sezon geçirdi.
8. düellosunda yarışmaya veda eden Özgür, sezon içinde "nadir" girdiği tartışmalardan biri olan Turabi'yle kavgasını Haberler.com'a anlattı.
"Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benimle gerginliği olmuştur" diyen Özgür, Turabi ve Sercan tartışmasına müdahil ettirildiğini dile getirdi.
"O mu yazılsın, ben mi yazılayım; arka planda ali cengiz oyunları" diyen yarışmacı, kendisini düelloya soktuğunu ve elenmekten ilk kurtulan isim olduğunu dile getirdi.
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