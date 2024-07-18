Survivor Özgür, Yarışmada Turabi'yle Yaşadığı Tartışmanın Detaylarını Anlattı!

Bunun sonrasında Turabi'nin sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrıldığını söyleyen Özgür, Turabi'yle o an yaşadığının büyük bir şey olmadığını ve o anda kaldığını dile getirdi. Yarışmada stratejilerin ve gerginliklerin normal olduğunu, hedeflerin insanları hırçınlaştırdığını belirtti. 'Zekamız kavga edecekse, edelim' dedi.