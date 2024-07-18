İkinci Grup İddialı Geldi: MasterChef'in 6. Yarışmacısı Kim Oldu?
İkinci Grup İddialı Geldi: MasterChef'in 6. Yarışmacısı Kim Oldu?
19.07.2024 - 00:57
MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesi için gereken ikinci grup geldi. İkinci gruptan seçilen ilk ve toplamda 6. yarışmacı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro belirlenmeye devam ediyor.
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Kıyasıya süren mücadelede MasterChef'in ilk 5 yarışmacısı geçtiğimiz hafta belli olmuştu.
Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra yarışmacı olmayı garantileyen 5. isim Onur olmuştu.
İkinci grubun geldiği haftada testi kebabı yaparak kıyasıya bir mücadele veren ekipte grubun ilk, yarışmanın altıncı ismi olmayı başaran yarışmacı Çağlar oldu!
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