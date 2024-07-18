Neler Oluyor?
tibolimpiyatsamsungqleddunyasiarisevlilikevyaphayvanbakimiphilipsevurunleritemizlikevyapilebakimOkey%100FinansbankPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopemojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
Haberler
TV
İkinci Grup İddialı Geldi: MasterChef'in 6. Yarışmacısı Kim Oldu?

İkinci Grup İddialı Geldi: MasterChef'in 6. Yarışmacısı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 00:57

MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesi için gereken ikinci grup geldi. İkinci gruptan seçilen ilk ve toplamda 6. yarışmacı kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro belirlenmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonu için ana kadro belirlenmeye devam ediyor.

Kıyasıya süren mücadelede MasterChef'in ilk 5 yarışmacısı geçtiğimiz hafta belli olmuştu.

Kıyasıya süren mücadelede MasterChef'in ilk 5 yarışmacısı geçtiğimiz hafta belli olmuştu.

Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra yarışmacı olmayı garantileyen 5. isim Onur olmuştu.

Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'dan sonra yarışmacı olmayı garantileyen 5. isim Onur olmuştu.

👇

İkinci grubun geldiği haftada testi kebabı yaparak kıyasıya bir mücadele veren ekipte grubun ilk, yarışmanın altıncı ismi olmayı başaran yarışmacı Çağlar oldu!

İkinci grubun geldiği haftada testi kebabı yaparak kıyasıya bir mücadele veren ekipte grubun ilk, yarışmanın altıncı ismi olmayı başaran yarışmacı Çağlar oldu!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
En Yeni İçerikler!
Gündem 18 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Magazin İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe Barıştı, 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gündem ABD’yi Karıştıran İddia: Joe Biden Seçimden Çekiliyor
Gündem Canlı Yayında Büyük Gerginlik! Kızı TBMM’de Çalışan Mustafa Destici ile Kübra Par Arasında Tansiyon Yükseldi