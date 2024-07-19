Burak Dakak, Yeni Sezonun En İddialı Dizisinde Rol Alacak!
Burak Dakak, Yeni Sezonun En İddialı Dizisinde Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Dakak, yeni sezonda televizyona geri dönüyor. Hem de sezonun en iddialı dizilerinden biriyle! Ayrıntılar içeriğimizde:
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen isimlerinden Burak Dakak'ı son olarak Show TV'nin aile dizisi Güzel Günler'de izlemiştik.
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Güzel Günler'in final yapmasının ardından ekranlara bir süre ara veren Dakak'ın hangi projede rol alacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Dakak, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biriyle geri dönüş yapıyor.
atv'nin yeni sezon için hazırlanan dizisi "Kara Dut"tan teklif alan Burak Dakak, İrem Helvacıoğlu, Naz Elmas, Engin Şenkan gibi isimlerle beraber çalışacak.
Zuhal Erdem ve ailesinin hayatını anlatan dizide Dakak, Zuhal'in 2. kardeşi ve ayrıca henüz kimin canlandıracağı belli olmayan Aslı karakterinin partneri olarak karşımıza çıkacak.
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