Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Cemile'nin Ahırdan Hallice Evi Yıllar Sonra Bulundu
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Cemile'nin Ahırdan Hallice Evi Yıllar Sonra Bulundu
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Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, ağır dram yüküyle izlenmesi zor yapımlar arasında yer alıyor.
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Zalim bir baba olan Ali Kaptan'ın ailesini nasıl paramparça ettiğini izlediğimiz dizide Cemile ve çocuklarının yaşadıkları yüzünden ekran başında tırnak kemirirken, Cemile'nin ahırdan hallice evini muhakkak hatırlarsınız.
Caroline'le evlenen Ali Kaptan'ın Cemile'ye ev olarak bir inşaatı vermesiyle ekran başında hepimiz şaşırırken, Cemile ve çocukları o evi gül bahçesine çevirmişti.
Cemile ve çocukların en zor günlerini yaşadığı bu evde biz de tüm o acılara tanık olurken bir TikTok fenomeni Cemile'nin evini yıllar sonra buldu.
İşte Cemile'nin evinin son hali:
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