Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Cemile'nin Ahırdan Hallice Evi Yıllar Sonra Bulundu

En sevilen dönem dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'yi muhakkak hatırlarsınız. Allahsız gemi kaptanı Ali Kaptan'ın karısı Cemile ve çocuklarını evden atarak Caroline'le evlendiği dizide dram yükü her bölüm artarken, Ali Kaptan'ın Cemile'ye verdiği inşaat halindeki evi TikTok fenomeni buldu.