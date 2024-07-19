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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Cemile'nin Ahırdan Hallice Evi Yıllar Sonra Bulundu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Cemile'nin Ahırdan Hallice Evi Yıllar Sonra Bulundu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 18:42 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 18:43

En sevilen dönem dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'yi muhakkak hatırlarsınız. Allahsız gemi kaptanı Ali Kaptan'ın karısı Cemile ve çocuklarını evden atarak Caroline'le evlendiği dizide dram yükü her bölüm artarken, Ali Kaptan'ın Cemile'ye verdiği inşaat halindeki evi TikTok fenomeni buldu.

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Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, ağır dram yüküyle izlenmesi zor yapımlar arasında yer alıyor.

Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en iyi dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, ağır dram yüküyle izlenmesi zor yapımlar arasında yer alıyor.

Zalim bir baba olan Ali Kaptan'ın ailesini nasıl paramparça ettiğini izlediğimiz dizide Cemile ve çocuklarının yaşadıkları yüzünden ekran başında tırnak kemirirken, Cemile'nin ahırdan hallice evini muhakkak hatırlarsınız.

Zalim bir baba olan Ali Kaptan'ın ailesini nasıl paramparça ettiğini izlediğimiz dizide Cemile ve çocuklarının yaşadıkları yüzünden ekran başında tırnak kemirirken, Cemile'nin ahırdan hallice evini muhakkak hatırlarsınız.

Caroline'le evlenen Ali Kaptan'ın Cemile'ye ev olarak bir inşaatı vermesiyle ekran başında hepimiz şaşırırken, Cemile ve çocukları o evi gül bahçesine çevirmişti.

Caroline'le evlenen Ali Kaptan'ın Cemile'ye ev olarak bir inşaatı vermesiyle ekran başında hepimiz şaşırırken, Cemile ve çocukları o evi gül bahçesine çevirmişti.

Cemile ve çocukların en zor günlerini yaşadığı bu evde biz de tüm o acılara tanık olurken bir TikTok fenomeni Cemile'nin evini yıllar sonra buldu.

Cemile ve çocukların en zor günlerini yaşadığı bu evde biz de tüm o acılara tanık olurken bir TikTok fenomeni Cemile'nin evini yıllar sonra buldu.

İşte Cemile'nin evinin son hali:

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