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Christian Bale Yanında Halt Etmiş! Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Muhteşem Değişimi Kalplerimizi Eritti

Christian Bale Yanında Halt Etmiş! Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Muhteşem Değişimi Kalplerimizi Eritti

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 15:05

Ertan Saban, NOW'un yeni sezonda yayınlanacak olan 'Kötü Kan' dizisinin başrolünde oynuyor. Ünlü oyuncunun dizi için değiştirdiği imajı sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmüyor. Peki 'Kötü Kan' dizisinin konusu nedir? Saban'ın hayranlarından hangi yorumlar geldi? Gelin hemen onlara bi' göz atalım.

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Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrollerde oynayacağı NOW dizisi 'Kötü Kan' yeni sezonda ekranlara gelmek için gün sayıyor.

Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrollerde oynayacağı NOW dizisi 'Kötü Kan' yeni sezonda ekranlara gelmek için gün sayıyor.

Dizi, travmatik bir olay yaşadıktan sonra polisliği bırakıp gece kulübü güvenliği mesleğine geçiş yapan Kartal Karaoğlu'nun hikayesini konu alıyor. Bu rolü son zamanların en sevilen oyuncusu Ertan Saban canlandırıyor.

Dizi, travmatik bir olay yaşadıktan sonra polisliği bırakıp gece kulübü güvenliği mesleğine geçiş yapan Kartal Karaoğlu'nun hikayesini konu alıyor. Bu rolü son zamanların en sevilen oyuncusu Ertan Saban canlandırıyor.

Geçtiğimiz hafta 'Kötü Kan'ın okuma provalarında Ertan Saban'ın yeni imajı sosyal medyada epey bi' konuşulmuştu. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın saçları boyadan yanmış ve karşımıza siyah saçlarla çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta 'Kötü Kan'ın okuma provalarında Ertan Saban'ın yeni imajı sosyal medyada epey bi' konuşulmuştu. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın saçları boyadan yanmış ve karşımıza siyah saçlarla çıkmıştı.

Konuyla ilgili içeriğimize buradan bakabilirsiniz:

Geçtiğimiz saatlerde Ertan Saban'dan yeni fotoğraflar geldi. Saban'ın hayranları sosyal medyada ünlü oyuncunun yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde Ertan Saban'dan yeni fotoğraflar geldi. Saban'ın hayranları sosyal medyada ünlü oyuncunun yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı.

Gelin hemen 'Kötü Kan' dizisinde rol alan Ertan Saban'a gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Gelin hemen 'Kötü Kan' dizisinde rol alan Ertan Saban'a gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz Ertan Saban'ın 'Kötü Kan'daki imajını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Ertan Saban'ın 'Kötü Kan'daki imajını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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