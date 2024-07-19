Christian Bale Yanında Halt Etmiş! Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Muhteşem Değişimi Kalplerimizi Eritti

Ertan Saban, NOW'un yeni sezonda yayınlanacak olan 'Kötü Kan' dizisinin başrolünde oynuyor. Ünlü oyuncunun dizi için değiştirdiği imajı sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmüyor. Peki 'Kötü Kan' dizisinin konusu nedir? Saban'ın hayranlarından hangi yorumlar geldi? Gelin hemen onlara bi' göz atalım.