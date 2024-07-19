Christian Bale Yanında Halt Etmiş! Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Muhteşem Değişimi Kalplerimizi Eritti
Christian Bale Yanında Halt Etmiş! Ertan Saban'ın 'Kötü Kan' Dizisindeki Muhteşem Değişimi Kalplerimizi Eritti
Ertan Saban, NOW'un yeni sezonda yayınlanacak olan 'Kötü Kan' dizisinin başrolünde oynuyor. Ünlü oyuncunun dizi için değiştirdiği imajı sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmüyor. Peki 'Kötü Kan' dizisinin konusu nedir? Saban'ın hayranlarından hangi yorumlar geldi? Gelin hemen onlara bi' göz atalım.
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Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrollerde oynayacağı NOW dizisi 'Kötü Kan' yeni sezonda ekranlara gelmek için gün sayıyor.
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Dizi, travmatik bir olay yaşadıktan sonra polisliği bırakıp gece kulübü güvenliği mesleğine geçiş yapan Kartal Karaoğlu'nun hikayesini konu alıyor. Bu rolü son zamanların en sevilen oyuncusu Ertan Saban canlandırıyor.
Geçtiğimiz hafta 'Kötü Kan'ın okuma provalarında Ertan Saban'ın yeni imajı sosyal medyada epey bi' konuşulmuştu. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban'ın saçları boyadan yanmış ve karşımıza siyah saçlarla çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Ertan Saban'dan yeni fotoğraflar geldi. Saban'ın hayranları sosyal medyada ünlü oyuncunun yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı.
Gelin hemen 'Kötü Kan' dizisinde rol alan Ertan Saban'a gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz Ertan Saban'ın 'Kötü Kan'daki imajını nasıl buldunuz? Buyrun yorumlara...
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