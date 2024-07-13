Garsona Çirkinsin Dediği İçin Eleştirilen Bülent Ersoy Sonunda Sessizliğini Bozdu!

Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programında Bülent Ersoy'un genç bir garsona yaptığı şaka sosyal medyada gündem konusu oldu. Programdan bir kesit olarak yayınlanan videoyu izleyenler Ersoy'a kızgınlıklarını yaptıkları yorumlarla dile getirdi. Ersoy cephesinden de söz konusu tepkilere dair cevap gecikmedi. Detaylar içerikte!