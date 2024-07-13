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Garsona Çirkinsin Dediği İçin Eleştirilen Bülent Ersoy Sonunda Sessizliğini Bozdu!

Garsona Çirkinsin Dediği İçin Eleştirilen Bülent Ersoy Sonunda Sessizliğini Bozdu!

Bülent Ersoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 17:36

Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programında Bülent Ersoy'un genç bir garsona yaptığı şaka sosyal medyada gündem konusu oldu. Programdan bir kesit olarak yayınlanan videoyu izleyenler Ersoy'a kızgınlıklarını yaptıkları yorumlarla dile getirdi. Ersoy cephesinden de söz konusu tepkilere dair cevap gecikmedi. Detaylar içerikte!

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Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı kimi zaman komik anlara kimi zaman da oldukça tartışılacak olaylara sahne oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un çekimler sırasında yönetmeni dövmeye çalışması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Show TV'de ekranlara gelen 'Dünya Güzellerim Tatilde' programı kimi zaman komik anlara kimi zaman da oldukça tartışılacak olaylara sahne oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un çekimler sırasında yönetmeni dövmeye çalışması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in katılımıyla gerçekleşen program bu sefer başka bir olayla sosyal medyanın konuştuğu bir konu haline geldi.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in katılımıyla gerçekleşen program bu sefer başka bir olayla sosyal medyanın konuştuğu bir konu haline geldi.

Bülent Ersoy programda kendisine içecek ikram eden genç garsona nereli olduğunu sorup "Biraz çirkinsin ama olsun" yanıtını verdi. Yanındakiler de Ersoy'un cevabından sonra gülüşmeye başladı. Genç garsonun bu şakadan sonra yüzünün düştüğü kameralara yansıdı.

Videoyu izleyen pek çok kullanıcı Bülent Ersoy'un şakası hakkında olumsuz yorumlar yaptı. O yorumlardan dikkat çeken bazılarını buradan okuyabilirsiniz:

Videoyu izleyen pek çok kullanıcı Bülent Ersoy'un şakası hakkında olumsuz yorumlar yaptı. O yorumlardan dikkat çeken bazılarını buradan okuyabilirsiniz:
twitter.com

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twitter.com

Olumsuz yorumların ardından Bülent Ersoy'dan yanıt gecikmedi. Ersoy, Instagram hikayesinde paylaştığı bir gönderide videonun devamı verilmeden önyargıyla saptırıldığını öne sürdü. Videonun geri kalan kısmını paylaştı.

Siz Bülent Ersoy'un açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Bülent Ersoy'un açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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