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Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Setinde Taktığı 10 Milyon TL’lik Altınlarla Ettiği Dans Gözlerinizi Kanatacak

Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Setinde Taktığı 10 Milyon TL’lik Altınlarla Ettiği Dans Gözlerinizi Kanatacak

Bülent Ersoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 01:25

Bülent Ersoy, yeniden başlayan Dünya Güzellerim için şıkır şıkır altınlarını takınıp dans etti. Diva'nın 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans gündem oldu!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9IiZFioi5L/
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TV ekranlarının uzatmalı programı Dünya Güzellerim, yepyeni versiyonu "Tatilde" ile SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

TV ekranlarının uzatmalı programı Dünya Güzellerim, yepyeni versiyonu "Tatilde" ile SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Daha önce kavga sebebiyle biten program, yeni formatıyla yine kavgayla başladı.

Daha önce kavga sebebiyle biten program, yeni formatıyla yine kavgayla başladı.

Detaylar:

Bu kez de programın çekimlerinde Bülent Ersoy'un 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans ortaya çıktı ve tabii ki yine gündem olmayı başardı!

Bu kez de programın çekimlerinde Bülent Ersoy'un 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans ortaya çıktı ve tabii ki yine gündem olmayı başardı!

Diva'nın dansını buradan izleyebilirsiniz:

E tabii bu altın dansı görenler sessiz kalamadı

E tabii bu altın dansı görenler sessiz kalamadı
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