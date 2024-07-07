Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Setinde Taktığı 10 Milyon TL’lik Altınlarla Ettiği Dans Gözlerinizi Kanatacak
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Setinde Taktığı 10 Milyon TL’lik Altınlarla Ettiği Dans Gözlerinizi Kanatacak
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9IiZFioi5L/
Bülent Ersoy, yeniden başlayan Dünya Güzellerim için şıkır şıkır altınlarını takınıp dans etti. Diva'nın 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans gündem oldu!
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TV ekranlarının uzatmalı programı Dünya Güzellerim, yepyeni versiyonu "Tatilde" ile SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
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Daha önce kavga sebebiyle biten program, yeni formatıyla yine kavgayla başladı.
Bu kez de programın çekimlerinde Bülent Ersoy'un 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans ortaya çıktı ve tabii ki yine gündem olmayı başardı!
Diva'nın dansını buradan izleyebilirsiniz:
E tabii bu altın dansı görenler sessiz kalamadı
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