Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Apo'daki Oyuncu Değişikliğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Ayrıca, 'Evet ,yeni Apo diye devam ettim hayatıma. Daha önce de çalışmıştık onunla kısa da olsa. Tabii ki Settar ağabey çok özel, inşallah iyileşir, sağlığına kavuşur. Ama dizi yapımcılarımız ve senaristlerimiz böyle bir karar aldı. Dediler ki yeni Apo olacak, başka biri oynayacak. Ahmet Mümtaz Taylan bu duyguyla geldi zaten. Ben yadırgayacak vakti ve alanı bulamadım.' dedi.