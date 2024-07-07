Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Apo'daki Oyuncu Değişikliğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Apo'daki Oyuncu Değişikliğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YItm6...
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak soruları yanıtladı. Kızılcık Şerbeti'nde Apo'yu canlandıran oyuncunun değişmesiyle ilgili ilk kez söylediği sözler gündem oldu!
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Bir yılda bünyemize almamız gereken kaos miktarını tek bölümde vermeyi vadeden Kızılcık Şerbeti, sezonu bomba gibi bir bölümle sonlandırmayı başarmıştı.
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Ancak sevdiğimiz pek çok karakter de bu bölümle diziye veda etmişti. Çimen, Umut ve Rüzgar'ın yanı sıra Alev de dizinin üçüncü sezonunda yer almayacak karakterlerden biri olmuştu.
Apo'nun telefonuna cevap vermemesine kinlenip Berlin'e tek yön bilet alıp giden Alev'i canlandıran Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak hem kişisel hayatı hem de diziyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Saba Tümer'in "Settar Bey'in rahatsızlanarak ayrıldı. Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Kaç sezon sonra karşındaki oyuncu değişince afalladın mı?" diye sordu.
Uzman bu soruya, "Ben de oyunculuk kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, benim için de yeni bir his. Ahmet Mümtaz Taylan'ı garipsemek ve yadırgamak vaktimiz veya hissimiz olmadı. O, öyle bir aurayla geldi ki tamamdık." diyerek yanıt verdi.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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