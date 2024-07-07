Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Apo'daki Oyuncu Değişikliğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Apo'daki Oyuncu Değişikliğiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 19:39

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak soruları yanıtladı. Kızılcık Şerbeti'nde Apo'yu canlandıran oyuncunun değişmesiyle ilgili ilk kez söylediği sözler gündem oldu!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YItm6...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir yılda bünyemize almamız gereken kaos miktarını tek bölümde vermeyi vadeden Kızılcık Şerbeti, sezonu bomba gibi bir bölümle sonlandırmayı başarmıştı.

Bir yılda bünyemize almamız gereken kaos miktarını tek bölümde vermeyi vadeden Kızılcık Şerbeti, sezonu bomba gibi bir bölümle sonlandırmayı başarmıştı.

Ancak sevdiğimiz pek çok karakter de bu bölümle diziye veda etmişti. Çimen, Umut ve Rüzgar'ın yanı sıra Alev de dizinin üçüncü sezonunda yer almayacak karakterlerden biri olmuştu.

Ancak sevdiğimiz pek çok karakter de bu bölümle diziye veda etmişti. Çimen, Umut ve Rüzgar'ın yanı sıra Alev de dizinin üçüncü sezonunda yer almayacak karakterlerden biri olmuştu.

Apo'nun telefonuna cevap vermemesine kinlenip Berlin'e tek yön bilet alıp giden Alev'i canlandıran Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak hem kişisel hayatı hem de diziyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Apo'nun telefonuna cevap vermemesine kinlenip Berlin'e tek yön bilet alıp giden Alev'i canlandıran Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak hem kişisel hayatı hem de diziyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Saba Tümer'in "Settar Bey'in rahatsızlanarak ayrıldı. Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Kaç sezon sonra karşındaki oyuncu değişince afalladın mı?" diye sordu.

Saba Tümer'in "Settar Bey'in rahatsızlanarak ayrıldı. Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Kaç sezon sonra karşındaki oyuncu değişince afalladın mı?" diye sordu.

Uzman bu soruya, "Ben de oyunculuk kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, benim için de yeni bir his. Ahmet Mümtaz Taylan'ı garipsemek ve yadırgamak vaktimiz veya hissimiz olmadı. O, öyle bir aurayla geldi ki tamamdık." diyerek yanıt verdi.

Uzman bu soruya, "Ben de oyunculuk kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum, benim için de yeni bir his. Ahmet Mümtaz Taylan'ı garipsemek ve yadırgamak vaktimiz veya hissimiz olmadı. O, öyle bir aurayla geldi ki tamamdık." diyerek yanıt verdi.

Ayrıca, 'Evet ,yeni Apo diye devam ettim hayatıma. Daha önce de çalışmıştık onunla kısa da olsa. Tabii ki Settar ağabey çok özel, inşallah iyileşir, sağlığına kavuşur. Ama dizi yapımcılarımız ve senaristlerimiz böyle bir karar aldı. Dediler ki yeni Apo olacak, başka biri oynayacak. Ahmet Mümtaz Taylan bu duyguyla geldi zaten. Ben yadırgayacak vakti ve alanı bulamadım.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın