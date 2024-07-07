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Zuhal Topal'ın Dilinden Düşürmediği Dış Ses Bakın Kimmiş! Hepimiz Yüzünü Merak Ediyorduk!

Zuhal Topal'ın Dilinden Düşürmediği Dış Ses Bakın Kimmiş! Hepimiz Yüzünü Merak Ediyorduk!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 19:06 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 19:10

İzlerken ara ara sinirlerimizin bozulduğu, kimi zaman Zuhal Topal'dan bile daha çok çıldırdığımız yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hepimiz dış sesi merak ediyoruz. 

Gelin bakalım dış ses kimmiş...

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Yemek yarışmasından çok tartışma yarışması desek daha doğru olur. Her hafta birbirinden ilginç yarışmacıların katıldığı programda kimi zaman Zuhal Topal çıldırdı, kimi zaman televizyonda biz.

Yemek yarışmasından çok tartışma yarışması desek daha doğru olur. Her hafta birbirinden ilginç yarışmacıların katıldığı programda kimi zaman Zuhal Topal çıldırdı, kimi zaman televizyonda biz.

Ama hepimiz bir şekilde bu programı en az bir kez izlemişizdir. Programda en merak edilen detay ise istisnasız dış ses.

Ama hepimiz bir şekilde bu programı en az bir kez izlemişizdir. Programda en merak edilen detay ise istisnasız dış ses.

Herkes onu dış ses olarak tanıdı. Ancak gerçek adı Tarkan Koç.

Herkes onu dış ses olarak tanıdı. Ancak gerçek adı Tarkan Koç.

Yemekteyiz programının dış seslendirmesini yapan Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara doğumlu.

Yemekteyiz programının dış seslendirmesini yapan Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara doğumlu.

Filmlerde seslendirme yapmayı sürdüren Koç, bugüne kadar Sürekli Dizi (Kas Adam), Bakugan (Drago) gibi birçok tiyatro oyunu ve filmde seslendirme yaptı.

Filmlerde seslendirme yapmayı sürdüren Koç, bugüne kadar Sürekli Dizi (Kas Adam), Bakugan (Drago) gibi birçok tiyatro oyunu ve filmde seslendirme yaptı.

Ünlü seslendirme sanatçısı, geçtiğimiz aylarda da Enver Aysever'in programında rakı masası seslendirmesi yapmıştı👇

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