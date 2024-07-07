Zuhal Topal'ın Dilinden Düşürmediği Dış Ses Bakın Kimmiş! Hepimiz Yüzünü Merak Ediyorduk!

İzlerken ara ara sinirlerimizin bozulduğu, kimi zaman Zuhal Topal'dan bile daha çok çıldırdığımız yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hepimiz dış sesi merak ediyoruz.

Gelin bakalım dış ses kimmiş...