Milli Maçlar Rekor Kırdı! Son 13 Yılın En Çok İzlenen Programları Belli Oldu!
Milli Maçlar Rekor Kırdı! Son 13 Yılın En Çok İzlenen Programları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.medyaradar.com/milli-macl...
Türkiye’nin Euro 2024’teki son 2 mücadelesi ekranlarda reyting rekorları kırdı. Medya Radar'ın haberine göre, son 13 yılda totalde en çok izlenenler listesine yerleşti. Peki listede başka neler var...
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11. Galatasaray - Manchester United 2. Devre (20 Kasım 2012)
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10. Avusturya - Türkiye (2 Temmuz 2024) - 18,55 reyting
9. İzlanda - Türkiye (11 Haziran 2019) - 19,25 reyting
8. Sen Anlat Karadeniz 3. Bölüm (28 Şubat 2018) - 19,39 reyting
7. Beşiktaş-Fenerbahçe (5 Şubat 2017) - 19,51 reyting
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6. Türkiye - Hollanda (6 Temmuz 2024) - 20,40 reyting
5. Sen Anlat Karadeniz 4. Bölüm (14 Şubat 2018) - 20,43 reyting
4. Schalke 04 - Galatasaray (12 Mart 2013) - 20,59 reyting
3. Galatasaray-Real Madrid (9 Nisan 2013) - 21,02 reyting
2. Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm (21 Şubat 2018) - 21,38 reyting
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1. Benfica - Fenerbahçe (2 Mayıs 2013) - 21,87 reyting
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sen anlat kara ne? ne salak seyler var televizyonda ya
sen anlat karadeniz çok güzel di ya halada bazen izliyorummmm😊