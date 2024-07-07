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Milli Maçlar Rekor Kırdı! Son 13 Yılın En Çok İzlenen Programları Belli Oldu!

Milli Maçlar Rekor Kırdı! Son 13 Yılın En Çok İzlenen Programları Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 14:17

Türkiye’nin Euro 2024’teki son 2 mücadelesi ekranlarda reyting rekorları kırdı. Medya Radar'ın haberine göre, son 13 yılda totalde en çok izlenenler listesine yerleşti. Peki listede başka neler var...

Kaynak: https://www.medyaradar.com/milli-macl...
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11. Galatasaray - Manchester United 2. Devre (20 Kasım 2012)

11. Galatasaray - Manchester United 2. Devre (20 Kasım 2012)

20 Kasım 2012 tarihinde Star TV'de ekranlara gelen ve 18,55 reyting aldı.

10. Avusturya - Türkiye (2 Temmuz 2024) - 18,55 reyting

10. Avusturya - Türkiye (2 Temmuz 2024) - 18,55 reyting

9. İzlanda - Türkiye (11 Haziran 2019) - 19,25 reyting

9. İzlanda - Türkiye (11 Haziran 2019) - 19,25 reyting

8. Sen Anlat Karadeniz 3. Bölüm (28 Şubat 2018) - 19,39 reyting

8. Sen Anlat Karadeniz 3. Bölüm (28 Şubat 2018) - 19,39 reyting

7. Beşiktaş-Fenerbahçe (5 Şubat 2017) - 19,51 reyting

7. Beşiktaş-Fenerbahçe (5 Şubat 2017) - 19,51 reyting
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6. Türkiye - Hollanda (6 Temmuz 2024) - 20,40 reyting

6. Türkiye - Hollanda (6 Temmuz 2024) - 20,40 reyting

5. Sen Anlat Karadeniz 4. Bölüm (14 Şubat 2018) - 20,43 reyting

5. Sen Anlat Karadeniz 4. Bölüm (14 Şubat 2018) - 20,43 reyting

4. Schalke 04 - Galatasaray (12 Mart 2013) - 20,59 reyting

4. Schalke 04 - Galatasaray (12 Mart 2013) - 20,59 reyting

3. Galatasaray-Real Madrid (9 Nisan 2013) - 21,02 reyting

3. Galatasaray-Real Madrid (9 Nisan 2013) - 21,02 reyting

2. Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm (21 Şubat 2018) - 21,38 reyting

2. Sen Anlat Karadeniz 5. Bölüm (21 Şubat 2018) - 21,38 reyting

Sen Anlat Karadeniz'in üstünden yıllar geçti ancak listenin en başlarında yer almayı başardı.

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1. Benfica - Fenerbahçe (2 Mayıs 2013) - 21,87 reyting

1. Benfica - Fenerbahçe (2 Mayıs 2013) - 21,87 reyting

Türk televizyonlarında son 13 yılın en çok izlenen programı Benfica-Fenerbahçe futbol karşılaşması oldu.

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Kutay

sen anlat kara ne? ne salak seyler var televizyonda ya

prensessss

sen anlat karadeniz çok güzel di ya halada bazen izliyorummmm😊