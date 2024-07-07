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Dünya Güzellerim Tatilde'de Oynayan Oyuncu Paylaştığı Sahne ile "Kurgu Koktu Buralar" Dedirtti!

Dünya Güzellerim Tatilde'de Oynayan Oyuncu Paylaştığı Sahne ile "Kurgu Koktu Buralar" Dedirtti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 13:31

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, 'tatilde' formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. Programda oynayan bir oyuncu paylaştığı sahne ile 'Kurgu koktu buralar' dedirtti.

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Popüler televizyon programı "Dünya Güzellerim", Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ünlü isimleri bir araya getirerek izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Popüler televizyon programı "Dünya Güzellerim", Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi ünlü isimleri bir araya getirerek izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Bu seferki formatı ise bir tatil konsepti. Program, yeniden Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Bu seferki formatı ise bir tatil konsepti. Program, yeniden Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Programda yer alan bir oyuncu, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla, programın resepsiyonist kızı olduğunu belirtti.

Programda yer alan bir oyuncu, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla, programın resepsiyonist kızı olduğunu belirtti.

İşte o paylaşım...

Paylaştığı sahnenin ardından, programın kurgu olup olmadığına dair sorular geldi. Oyunculuklar ve diyaloglar adeta "Kurgu koktu buralar" dedirtti.

Paylaştığı sahnenin ardından, programın kurgu olup olmadığına dair sorular geldi. Oyunculuklar ve diyaloglar adeta "Kurgu koktu buralar" dedirtti.
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Bu durum, programın gerçekliği ve doğallığı üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu durum, programın gerçekliği ve doğallığı üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte gelen yorumlar...

İşte gelen yorumlar...

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chillybombom

Kurgu olsa da kendisini izletiyor. Tabi ülkeleri gezdikleri program gibi üst düzey değil. Öncekine göre kötü olmuş.

rabarbaci

Emeeyzing (!) bir kurgu ama işin kötüsü, Banu Hanım kendisini bu kurgunun içinde yaşatıyor yıllardır. Bir zamanların Afrodit'ini böyle görmek üzücü. Umarım y... Devamını Gör

ŞULE UÇAN

arkadaşlar kurgu çünkü bizim ajanstan oyuncu gönderiyorlar bu programa