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24 Yıldır Çözülemeyen Çağla Tuğaltay Cinayeti ile İlgili Annenin Esra Ezmeci'ye Açıklamaları Şok Etti!

24 Yıldır Çözülemeyen Çağla Tuğaltay Cinayeti ile İlgili Annenin Esra Ezmeci'ye Açıklamaları Şok Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 12:30

5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya’daki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Tuğaltay, Esra Ezmeci’ye konuk oldu. Annenin açıklamaları herkesi bir kez daha şok etti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qiYDX...
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24 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti hala çözülemedi. 5 Haziran 2000 tarihinde gerçekleşen kızının cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

24 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti hala çözülemedi. 5 Haziran 2000 tarihinde gerçekleşen kızının cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

2020 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak cinayetin araştırılmasını isteyen anne, bu kez olay anında yaşadıklarını anlattı.

2020 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak cinayetin araştırılmasını isteyen anne, bu kez olay anında yaşadıklarını anlattı.

Kızının öldürüldüğü haberini aldığı anları anlatan annenin yaşadıkları ve anlattıkları herkesi bir kez daha şok etti.

Kızının öldürüldüğü haberini aldığı anları anlatan annenin yaşadıkları ve anlattıkları herkesi bir kez daha şok etti.

Türkiye gündemini sarsan bu cinayet ile ilgili detaylar günler geçmesine rağmen hala gizemini koruyor.

Türkiye gündemini sarsan bu cinayet ile ilgili detaylar günler geçmesine rağmen hala gizemini koruyor.

Anne Gülnur Tuğaltay'ın kızının öldüğünü duyunca sorduğu ilk soru ve tecavüz şüphesi sosyal medyanın dikkatini çekti.

Anne Gülnur Tuğaltay'ın kızının öldüğünü duyunca sorduğu ilk soru ve tecavüz şüphesi sosyal medyanın dikkatini çekti.
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İşte TikTok'ta gündem olan o anlar...

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