24 Yıldır Çözülemeyen Çağla Tuğaltay Cinayeti ile İlgili Annenin Esra Ezmeci'ye Açıklamaları Şok Etti!

5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya’daki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Tuğaltay, Esra Ezmeci’ye konuk oldu. Annenin açıklamaları herkesi bir kez daha şok etti.