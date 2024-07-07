Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
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2. Demet Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim dizisini böyle andı...
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6. Bu akım ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey olduğu zamanlar...
8. 😂
9. Şok üstüne şok!
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11. Herkesin okuması gereken o flood👇🏻
12. 😂
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