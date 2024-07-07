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Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 16:36

Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...

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1. Yeni başlayan Alan yarışmasında yaşananlar gündemdeydi...

2. Demet Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim dizisini böyle andı...

2. Demet Özdemir Sana Bir Sır Vereceğim dizisini böyle andı...
twitter.com

3. Cüneyd'imiz sezon finaline rağmen konuşulmaya devam ediyor.

4. Şaka değil😂

5. Ah be özledik mi?

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6. Bu akım ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey olduğu zamanlar...

6. Bu akım ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey olduğu zamanlar...
twitter.com

7. Firdevs Hanım akıma yön vermiş yine😂

8. 😂

8. 😂
twitter.com

9. Şok üstüne şok!

9. Şok üstüne şok!
twitter.com

10. Rüzgar ne çektin be😂

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11. Herkesin okuması gereken o flood👇🏻

11. Herkesin okuması gereken o flood👇🏻
twitter.com

12. 😂

12. 😂
twitter.com

13. Doğru, diyenler el kaldırsın!

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