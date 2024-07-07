Başrolü Diziden Ayrılınca Hikayesinin Değiştirilmesine Karar Verilen Kirli Sepeti'nde Şok Ayrılık!

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nde başrol krizi yaşanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrılmasından sonra hikayesi değişen dizide şok bir ayrılık daha gerçekleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş