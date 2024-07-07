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Başrolü Diziden Ayrılınca Hikayesinin Değiştirilmesine Karar Verilen Kirli Sepeti'nde Şok Ayrılık!

Başrolü Diziden Ayrılınca Hikayesinin Değiştirilmesine Karar Verilen Kirli Sepeti'nde Şok Ayrılık!

Kirli Sepeti Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 22:38

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nde başrol krizi yaşanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrılmasından sonra hikayesi değişen dizide şok bir ayrılık daha gerçekleşti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezondan yeni sezona varlığını sürdürecek 17 diziden biri olan Kirli Sepeti'nde başrol krizi yaşanıyordu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezondan yeni sezona varlığını sürdürecek 17 diziden biri olan Kirli Sepeti'nde başrol krizi yaşanıyordu.

Halil İbrahim Ceyhan diziye veda etmiş ve bu sebeple dizide hikayenin değiştirilmesine karar verilmişti.

Halil İbrahim Ceyhan diziye veda etmiş ve bu sebeple dizide hikayenin değiştirilmesine karar verilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Halil İbrahim Ceyhan'ın partneri olan ve Aylin'e hayat veren Melisa Döngel de yeni sezonda yer almayacakmış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Halil İbrahim Ceyhan'ın partneri olan ve Aylin'e hayat veren Melisa Döngel de yeni sezonda yer almayacakmış.

Ayrıca iddiaya göre Songül’ün (Ayça Bingöl) kızı İlkgün'e hayat veren Aleyna Özgeçen diziden ayrılık kararı aldığı için karakteri artık bir başka oyuncu canlandıracakmış.

Ayrıca iddiaya göre Songül’ün (Ayça Bingöl) kızı İlkgün'e hayat veren Aleyna Özgeçen diziden ayrılık kararı aldığı için karakteri artık bir başka oyuncu canlandıracakmış.

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