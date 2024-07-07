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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 21:39

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Ben de aynen böyleyim

1. Ben de aynen böyleyim
twitter.com

2. Kraliçe yine harika konuşmuş

3. Ahahah bu kimin fikriydi?

4. 🥲

4. 🥲
twitter.com

5. O da bir yıldız çünkü?

5. O da bir yıldız çünkü?
twitter.com
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6. Üzdü ☹️

6. Üzdü ☹️
twitter.com

7. Hangimiz böyle değiliz ki?

7. Hangimiz böyle değiliz ki?
twitter.com

8. Elendik maalesef

9. O da şaka seviyor demek ki

9. O da şaka seviyor demek ki
twitter.com

10. Yazıklar olsun

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11. Yaşamayan var mı?

12. Kenan Yıldız, Bayhan mıymış?

13. Çok haklı bir yorum.

13. Çok haklı bir yorum.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

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