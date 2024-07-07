Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Ben de aynen böyleyim
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2. Kraliçe yine harika konuşmuş
3. Ahahah bu kimin fikriydi?
4. 🥲
5. O da bir yıldız çünkü?
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6. Üzdü ☹️
7. Hangimiz böyle değiliz ki?
8. Elendik maalesef
9. O da şaka seviyor demek ki
10. Yazıklar olsun
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11. Yaşamayan var mı?
12. Kenan Yıldız, Bayhan mıymış?
13. Çok haklı bir yorum.
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