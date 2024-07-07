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Survivor Nefise, Yarışmacıların Adadaki İlişki Durumunu Anlattı!

Survivor Nefise, Yarışmacıların Adadaki İlişki Durumunu Anlattı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 00:31

Survivor All Star'da ikinci olmayı başaran Nefise Karatay, Haberler.com'un YouTube hesabına katılarak soruları yanıtladı. Nefise yarışmacıların adadaki ilişki durumları hakkında konuştu.

Kaynak: Haberler.com

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GB1nX...
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7 ay boyunca kıyasıya bir mücadeleyle süren Survivor All Star geçtiğimiz ay Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.

7 ay boyunca kıyasıya bir mücadeleyle süren Survivor All Star geçtiğimiz ay Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.

Survivor 2023'te şampiyon olmayı başaran Nefise, bu kez yeniden güçlü bir mücadele sergileyerek ikinci olmayı başardı.

Survivor 2023'te şampiyon olmayı başaran Nefise, bu kez yeniden güçlü bir mücadele sergileyerek ikinci olmayı başardı.

Haberler.com'un YouTube hesabına konuk olan Nefise, yarışmayla ilgili soruları yanıtladı.

Haberler.com'un YouTube hesabına konuk olan Nefise, yarışmayla ilgili soruları yanıtladı.

"Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum." dedi

"Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum." dedi

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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