Survivor Nefise, Yarışmacıların Adadaki İlişki Durumunu Anlattı!
Survivor Nefise, Yarışmacıların Adadaki İlişki Durumunu Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GB1nX...
Survivor All Star'da ikinci olmayı başaran Nefise Karatay, Haberler.com'un YouTube hesabına katılarak soruları yanıtladı. Nefise yarışmacıların adadaki ilişki durumları hakkında konuştu.
Kaynak: Haberler.com
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7 ay boyunca kıyasıya bir mücadeleyle süren Survivor All Star geçtiğimiz ay Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.
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Survivor 2023'te şampiyon olmayı başaran Nefise, bu kez yeniden güçlü bir mücadele sergileyerek ikinci olmayı başardı.
Haberler.com'un YouTube hesabına konuk olan Nefise, yarışmayla ilgili soruları yanıtladı.
"Yarışmacılar arasında ilişkisi olan oldu mu?" sorusuna "Herkes herkese karşı bir şey hissedebilir. Buna ben asla karışmam, beni de ilgilendirmiyor. Çok yorum yapmayayım, olabilir diyorum." dedi
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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