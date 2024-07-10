Bu Kadarına da Pes! Banu Alkan'dan Dünya Güzellerim'de Birlikte Çalıştığı Burcu Esmersoy Hakkında Şok İtiraf!
Bu Kadarına da Pes! Banu Alkan'dan Dünya Güzellerim'de Birlikte Çalıştığı Burcu Esmersoy Hakkında Şok İtiraf!
Yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen Dünya Güzellerim'in yeni sezonunda Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Banu Alkan'ın bir önceki Dünya Güzellerim'de Burcu Esmersoy'la yaşadığı tartışma ve sonrasındaki itirafları ortaya çıktı. Esmersoy'un yeni sezonda bu sebepten yer almadığı sorusu akıllara geldi!
Kaynak: CNN Türk YouTube/ Merve Şahin ve Melis Özcan
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2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim programında Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy yer alıyordu.
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Tartışmalı bir şekilde biten program daha sonra Dünya Güzellerim Masada formatıyla YouTube'da yer almış ve Burcu Esmersoy programda yer almamıştı.
Geçtiğimiz hafta yepyeni bir formatla izleyiciyle yeniden buluşan programda bir kez daha Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti.
Akıllarda soru işareti oluşturan bu durumla ilgili Banu Alkan'ın önemli itirafı yeniden gündem oldu. Alkan, ilk formatta Vietnam'da bir çekimde sorun yaşadığı Burcu Esmersoy'un kendisi için "İnşallah Türkiye'ye ölün gider!" dediğini söyledi.
Esmersoy'un bunu Demet Akalın'a da yaptığını ve çok hırslı bir kadın olduğunu söyleyen Banu Alkan; CNN Türk'ün YouTube kanalında Sorgu Sual adlı programda Merve Şahin ve Melis Özcan'a Burcu Esmersoy'la hala konuşmadığını da açıklamış.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz: Siz bu itirafla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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burcu beni kıskanıyor sayın kotan oh may gat bebeeeğiiim!
yav neden böyle gereksiz ünlüler var beee
O zaman sizinle içerden bir bilgi paylaşayım.vietnam bölümlerinde şöyle bir hadise yaşanıyor. B. Alkan daha önceden vietnamda kullanıldığı bilgisini aldığı (... Devamını Gör