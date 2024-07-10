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Bu Kadarına da Pes! Banu Alkan'dan Dünya Güzellerim'de Birlikte Çalıştığı Burcu Esmersoy Hakkında Şok İtiraf!

Bu Kadarına da Pes! Banu Alkan'dan Dünya Güzellerim'de Birlikte Çalıştığı Burcu Esmersoy Hakkında Şok İtiraf!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 19:49

Yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen Dünya Güzellerim'in yeni sezonunda Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti. Banu Alkan'ın bir önceki Dünya Güzellerim'de Burcu Esmersoy'la yaşadığı tartışma ve sonrasındaki itirafları ortaya çıktı. Esmersoy'un yeni sezonda bu sebepten yer almadığı sorusu akıllara geldi!

Kaynak: CNN Türk YouTube/ Merve Şahin ve Melis Özcan

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2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim programında Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy yer alıyordu.

2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim programında Banu Alkan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy yer alıyordu.

Tartışmalı bir şekilde biten program daha sonra Dünya Güzellerim Masada formatıyla YouTube'da yer almış ve Burcu Esmersoy programda yer almamıştı.

Tartışmalı bir şekilde biten program daha sonra Dünya Güzellerim Masada formatıyla YouTube'da yer almış ve Burcu Esmersoy programda yer almamıştı.

Geçtiğimiz hafta yepyeni bir formatla izleyiciyle yeniden buluşan programda bir kez daha Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz hafta yepyeni bir formatla izleyiciyle yeniden buluşan programda bir kez daha Burcu Esmersoy'un yer almaması dikkat çekmişti.

Burcu Esmersoy yerine Seray Sever'in olduğunu da ayrıca belirtelim...

Akıllarda soru işareti oluşturan bu durumla ilgili Banu Alkan'ın önemli itirafı yeniden gündem oldu. Alkan, ilk formatta Vietnam'da bir çekimde sorun yaşadığı Burcu Esmersoy'un kendisi için "İnşallah Türkiye'ye ölün gider!" dediğini söyledi.

Akıllarda soru işareti oluşturan bu durumla ilgili Banu Alkan'ın önemli itirafı yeniden gündem oldu. Alkan, ilk formatta Vietnam'da bir çekimde sorun yaşadığı Burcu Esmersoy'un kendisi için "İnşallah Türkiye'ye ölün gider!" dediğini söyledi.

Esmersoy'un bunu Demet Akalın'a da yaptığını ve çok hırslı bir kadın olduğunu söyleyen Banu Alkan; CNN Türk'ün YouTube kanalında Sorgu Sual adlı programda Merve Şahin ve Melis Özcan'a Burcu Esmersoy'la hala konuşmadığını da açıklamış.

Esmersoy'un bunu Demet Akalın'a da yaptığını ve çok hırslı bir kadın olduğunu söyleyen Banu Alkan; CNN Türk'ün YouTube kanalında Sorgu Sual adlı programda Merve Şahin ve Melis Özcan'a Burcu Esmersoy'la hala konuşmadığını da açıklamış.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz: Siz bu itirafla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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Erol Kayar

burcu beni kıskanıyor sayın kotan oh may gat bebeeeğiiim!

gmzebrkts

yav neden böyle gereksiz ünlüler var beee

Hecaitomix

O zaman sizinle içerden bir bilgi paylaşayım.vietnam bölümlerinde şöyle bir hadise yaşanıyor. B. Alkan daha önceden vietnamda kullanıldığı bilgisini aldığı (... Devamını Gör