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Yerli Dizilerde Karakterlerin Evlerinde Duvarları Süsleyen Film Afişlerini Derledik!

Yerli Dizilerde Karakterlerin Evlerinde Duvarları Süsleyen Film Afişlerini Derledik!

yerli dizi film
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 12:36

Yerli dizilerde karakterlerin odalarına astığı poster ve afişler izleyenlere ufak tefek öneriler verirken, @oykxems adlı X kullanısı, yerli dizilerdeki film afişlerini derledi.

Kaynak: https://x.com/oykxems/status/18143331...
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Televizyon dizilerinde karakterlerin evlerinde yer alan poster ve afişler daima ilgimizi çekerken, bir X kullanıcısı dizilerdeki film afişlerinden enfes bir flood yapmış.

Televizyon dizilerinde karakterlerin evlerinde yer alan poster ve afişler daima ilgimizi çekerken, bir X kullanıcısı dizilerdeki film afişlerinden enfes bir flood yapmış.

O floodu burada derledik:

O floodu burada derledik:
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