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Astral Seyahat mi? Yusuf Güney'in Survivor'dan Ayrılma Nedenine Çok Şaşıracaksınız!

Astral Seyahat mi? Yusuf Güney'in Survivor'dan Ayrılma Nedenine Çok Şaşıracaksınız!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 12:00

Şimdilerde astral seyahat açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney, 2023 Survivor'a katılmıştı. Yarışmayı yarıda bırakan Güney, neden aniden ayrıldığını Eser Yenenler'le paylaştı.

KAYNAK: EYS TV/ Linç@

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Yaptığı her açıklama çok konuşulan Yusuf Güney'i muhakkak tanıyorsunuz.

Yaptığı her açıklama çok konuşulan Yusuf Güney'i muhakkak tanıyorsunuz.

2008 yılında Rafet El Roman'la yaptığı düetle en popüler şarkıcılar arasında yer alan Güney son dönemde yaptığı mistik açıklamalarla sık sık gündemi meşgul ediyor.

2008 yılında Rafet El Roman'la yaptığı düetle en popüler şarkıcılar arasında yer alan Güney son dönemde yaptığı mistik açıklamalarla sık sık gündemi meşgul ediyor.

"Astral seyahatle uzaya gittim, 100 yaşında sevgilim var." gibi söylemleriyle her gün bambaşka bir şaşkınlık yaratan Güney, 2023 Survivor'ından da aniden ayrılmıştı.

"Astral seyahatle uzaya gittim, 100 yaşında sevgilim var." gibi söylemleriyle her gün bambaşka bir şaşkınlık yaratan Güney, 2023 Survivor'ından da aniden ayrılmıştı.

Yarışmaya dahil olduktan bir süre sonra kendi isteğiyle adaya veda eden Yusuf Güney, neden aniden ayrılmak istediğini Eser Yenenler'in Linç@ programında anlattı.

Yarışmaya dahil olduktan bir süre sonra kendi isteğiyle adaya veda eden Yusuf Güney, neden aniden ayrılmak istediğini Eser Yenenler'in Linç@ programında anlattı.

Yusuf Güney, adada günlerce aynı rüyayı gördüğünü ve 6 Şubat depreminin kendisine haber verildiğini anlattı.

Yusuf Güney, adada günlerce aynı rüyayı gördüğünü ve 6 Şubat depreminin kendisine haber verildiğini anlattı.
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Acun Ilıcalı ve tüm ekibin kendisine karşı çıktığını belirten Güney, döndükten 2 gün sonra Türkiye'de deprem olduğunun altını çizdi.

Acun Ilıcalı ve tüm ekibin kendisine karşı çıktığını belirten Güney, döndükten 2 gün sonra Türkiye'de deprem olduğunun altını çizdi.

İşte o anlar:

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