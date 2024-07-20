Astral Seyahat mi? Yusuf Güney'in Survivor'dan Ayrılma Nedenine Çok Şaşıracaksınız!
Astral Seyahat mi? Yusuf Güney'in Survivor'dan Ayrılma Nedenine Çok Şaşıracaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaptığı her açıklama çok konuşulan Yusuf Güney'i muhakkak tanıyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008 yılında Rafet El Roman'la yaptığı düetle en popüler şarkıcılar arasında yer alan Güney son dönemde yaptığı mistik açıklamalarla sık sık gündemi meşgul ediyor.
"Astral seyahatle uzaya gittim, 100 yaşında sevgilim var." gibi söylemleriyle her gün bambaşka bir şaşkınlık yaratan Güney, 2023 Survivor'ından da aniden ayrılmıştı.
Yarışmaya dahil olduktan bir süre sonra kendi isteğiyle adaya veda eden Yusuf Güney, neden aniden ayrılmak istediğini Eser Yenenler'in Linç@ programında anlattı.
Yusuf Güney, adada günlerce aynı rüyayı gördüğünü ve 6 Şubat depreminin kendisine haber verildiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı ve tüm ekibin kendisine karşı çıktığını belirten Güney, döndükten 2 gün sonra Türkiye'de deprem olduğunun altını çizdi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın