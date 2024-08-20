Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Ümmühan Hiçbir Takımda İstenmeyince Söyledikleri Deniz'e Benzetildi!

MasterChef'te Ümmühan Hiçbir Takımda İstenmeyince Söyledikleri Deniz'e Benzetildi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 17:16

MasterChef kaosu bitmek tükenmek bilmiyor! Deniz gittikten sonra huzurlu bir yarış izleyeceğini sananlar yanıldı. Ümmühan'ın dün akşam sona kalması Deniz'e benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te üçüncü haftanın ilk gününden entrikalar, kaoslar sıraya girdi. Yaşananlardan biri de Ümmühan'ın dışlanması oldu.

MasterChef'te üçüncü haftanın ilk gününden entrikalar, kaoslar sıraya girdi. Yaşananlardan biri de Ümmühan'ın dışlanması oldu.

Takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerken Ümmühan sona kaldı. Öyle ki hiçbir takıma istenmedi.

Takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerken Ümmühan sona kaldı. Öyle ki hiçbir takıma istenmedi.

Hal böyle olunca şefler de sebebini sordu. Ümmühan'dan tıpkı Deniz'in yaptığı gibi "Strateji" cevabı geldi.

Hal böyle olunca şefler de sebebini sordu. Ümmühan'dan tıpkı Deniz'in yaptığı gibi "Strateji" cevabı geldi.

👇🏻

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın