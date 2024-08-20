MasterChef'te Ümmühan Hiçbir Takımda İstenmeyince Söyledikleri Deniz'e Benzetildi!
MasterChef'te Ümmühan Hiçbir Takımda İstenmeyince Söyledikleri Deniz'e Benzetildi!
MasterChef kaosu bitmek tükenmek bilmiyor! Deniz gittikten sonra huzurlu bir yarış izleyeceğini sananlar yanıldı. Ümmühan'ın dün akşam sona kalması Deniz'e benzetildi.
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MasterChef'te üçüncü haftanın ilk gününden entrikalar, kaoslar sıraya girdi. Yaşananlardan biri de Ümmühan'ın dışlanması oldu.
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Takım kaptanları sırayla yarışmacı seçerken Ümmühan sona kaldı. Öyle ki hiçbir takıma istenmedi.
Hal böyle olunca şefler de sebebini sordu. Ümmühan'dan tıpkı Deniz'in yaptığı gibi "Strateji" cevabı geldi.
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