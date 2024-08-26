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MasterChef'ten Elenen Ümmühan'ın Giderken Bir Kişiye Sarılmaması Gözlerden Kaçmadı!

MasterChef'ten Elenen Ümmühan'ın Giderken Bir Kişiye Sarılmaması Gözlerden Kaçmadı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 10:32

MasterChef'te üçüncü haftanın elenen yarışmacısı Ümmühan oldu. Ümmühan giderken bir kişiye sarılmadı.

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MasterChef'in yeni bölümünde eleme gecesi gerçekleştirildi. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadelenin sonunda elenen Ümmühan oldu.

MasterChef'in yeni bölümünde eleme gecesi gerçekleştirildi. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadelenin sonunda elenen Ümmühan oldu.

Son ikiye kalan Zübeyde ile son ikiye kalan Ümmühan'ın gidişi herkesi şaşırttı. Beklenmeyen vedanın ardından Ümmühan'ın hareketi de dikkatlerden kaçmadı.

Son ikiye kalan Zübeyde ile son ikiye kalan Ümmühan'ın gidişi herkesi şaşırttı. Beklenmeyen vedanın ardından Ümmühan'ın hareketi de dikkatlerden kaçmadı.

Kuliste onu bekleyen arkadaşlarına tek tek sarılan Ümmühan, giderken yalnızca bir kişiye veda etmedi. O isim tahmin edersiniz ki Beyza'ydı.

Kuliste onu bekleyen arkadaşlarına tek tek sarılan Ümmühan, giderken yalnızca bir kişiye veda etmedi. O isim tahmin edersiniz ki Beyza'ydı.

Yarışmada kavga eden ikilinin birbirine sarılmaması sosyal medyada izleyicilerden yorum aldı.

Yarışmada kavga eden ikilinin birbirine sarılmaması sosyal medyada izleyicilerden yorum aldı.
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