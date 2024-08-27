Yürek Dayanmaz! Kızıl Goncalar Sezon Finalini Hep Beraber Hatırlıyoruz!
Yürek Dayanmaz! Kızıl Goncalar Sezon Finalini Hep Beraber Hatırlıyoruz!
Geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'a tam üç aydır hasretiz! Neyse ki yeni sezona günler kaldı. Cüneyd Efendi'ye neler oldu, hangi sırlar açığa çıktı; Kızıl Goncalar sezon finalini gelin birlikte hatırlayalım...
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Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Hatırlarsanız son bölüme damgasını vuran olay Cüneyd'in babası Vahit'in aniden ortaya çıkıp tüm düzeni altüst etmesiydi.
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Yalnız Vahit'in gelişi değil, Cüneyd ve Zeynep'in arasında olanlar da hepimizi şaşırtmıştı. Final bölümünde artık birlikte olamayacakları netleşen Cüneyd ve Zeynep boşandı.
Daha biz ikili arasında olanları idrak edemeden Cüneyd Efendi gidip Feyza'ya nikahı basmasın mı?! Bastı valla!
Cüneyd ve Zeynep'in nikahını duyan Zeynep koşarak oraya gitti. Tam bu 3'lü arasında kazan kaynayacak zannediyorduk ki Vahit amca ortalığı karıştırmıştı.
Dergahı ele geçiren Vahit Cüneyd'e gerçekleri anlattı. Cüneyd koşarak annesinin kendini attığı surlara çıktı. Orada annesine "Atla" dediğini düşünüp kendini suçladı. Aferin Vahit!
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Yetmedi, Cüneyd yok oldu. Şiirsel bir anlatımla "Cüneyd nerede? Cüneyd yok oldu" repliğini tekrar eden Cüneyd karakterine gerçekten ne olduğu büyük bir merak konusu olarak kaldı. Cüneyd atladı mı, surlardan indi mi? Neyse ki sonunda cevaplarımızı alacağız.
Keşke bu kadar merakla nasıl başa çıktınız, diye birisi sorsa çünkü diğer yandan finalde Meryem de Mira'nın kendi kızı olduğunu öğrenmişti. Ama biliyorsunuz ki Meryem'e kodes yolları göründü.
Hatırlarsanız sezon finalinde Meryem bir kumpasa kurban gitmişti. Cüneyd'in dedesini öldürenler suçu Meryem'in üstüne yıkmışlardı. Sezon finali son sahnede Meryem'i almak için savcılıktan geldiler.
Hem de tam da Mira ile konuşurken! Olanlara bakılırsa yeni bölümde ortalık fena toz duman olacak. O günler yaklaştı...
30 Ağustos'ta çekimlere başlayacağı duyurulan dizinin, Eylül sonuna kadar ekranlara gelmesi bekleniyor. Heyecanla bekliyoruz!
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