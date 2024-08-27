Yürek Dayanmaz! Kızıl Goncalar Sezon Finalini Hep Beraber Hatırlıyoruz!

Geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'a tam üç aydır hasretiz! Neyse ki yeni sezona günler kaldı. Cüneyd Efendi'ye neler oldu, hangi sırlar açığa çıktı; Kızıl Goncalar sezon finalini gelin birlikte hatırlayalım...