Nerede Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Hep Beraber Hatırlıyoruz!
Nerede Kalmıştık? Kızılcık Şerbeti Sezon Finalini Hep Beraber Hatırlıyoruz!
Gözümüzün bebeği, kaos ihtiyacımızın yegane kaynağı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başlarken, adeta başyapıt olan sezon finali bölümünü hep beraber hatırlayalım dedik!
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Cuma akşamlarının tartışmasız tek galibi Kızılcık Şerbeti, 66. bölümüyle enfes bir sezon finali yapmış ve ekran molasına girmişti.
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Sezon finalini Ömer gibi izlediğimiz Şerbomuz Eylül ayında gümbür gümbür geri dönmeye hazırlanırken, sezon finalinde neler olmuştu hep beraber hatırlayalım dedik!
Her bölüm bambaşka bombaların patladığı Kızılcık Şerbeti'nin elbette sezon finalini boş geçmeyeceğini biliyorduk, fakat bu kadarını da hiçbirimiz beklemiyorduk.
Görkem ve Ömer'in gizli ilişkisinin ifşasıyla başlayan bölümde Nilay elbette bu durumu içinde daha fazla tutamayıp tüm aileye ifşalamıştı ama oraya daha sonra geleceğiz.
Gizli ilişkinin ilk şahidi olan Nilay önce bu olanları Pembe'ye yetiştirmiş, Görkem'i evden kovmaya kalkan Pembe ise beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmıştı.
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Olanları duyunca tutuşan Görkem, Ömer'e haber vermek istese de ulaşamayınca planını değiştirmiş ve olası suçlamalarda okları Ömer'e yöneltmeye karar vermişti.
Ünal ailesindeki kaos adım adım yaklaşırken flört etmeye başlayan Nursema ve Rüzgar içimizi ısıtmış ama bu hikaye yarıda kalmıştı.
Akşamki kaostan habersiz Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklifi etmeye hazırlanırken herhangi bir yanıt alamayınca hiç olmayacak bir şey yapıp sırra kadem basmıştı. Yani olacak iş mi Rüzgar?
Öte yandan Apo ve Alev cephesinde de yine aynı olay tekrarlanmış ve kaosun ortasında kalan Apo'dan yanıt alamayan Alev, pılını pırtını toplayıp doğum için Almanya'ya gitme kararı almıştı. Yani Rüzgar ve Alev'e tam da bu noktada veda etmiştik.
Ünal ailesi konutuna gitmeden önce Giray'la yemek yiyen Doğa'yı izlerken gözlerimizden kelebekler çıkmış ve "Tamam, oldu bunlar" demiştik. Ama Şerbo sezon finali asla rahat bir nefes aldırmaz.
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Doğa'nın arkasından iş çevirdiğini gördüğümüz Giray "Adam sandık fos çıktı" sözünü özeti olurken, işbirliği yaptığı gizemli kadın apayrı bir merak uyandırmıştı.
Şimdi ise gelelim korku filmi tadındaki son sahnemize!
Tam bir "sır küpü" olan Nilay, Ömer ve Görkem'in öpüştüğü fotoğrafı tüm aileye şak diye çıkarıp gösterirken, Kıvılcım'ın hayal kırıklığı, Pembe'nin cinneti, Fatih'in delişmenliği, Ömer'in çaresizliğiyle baş başa kalmıştık.
Koskoca ailenin birbirine girdiği sezon finalinde Pembe, Apo'nun Alev'le ilişkisini öğrenirken, Ömer üzerine atılan tüm suçlamalar karşısında deliye dönmüştü.
Tam da "Bu sezon finali 3 ölü 2 yaralı biter" şeklinde düşünmeye başlayıp koltuğumuza çivilendiğimiz an yukarı kata kaçan Görkem'in peşine düşen Fatih, sezon finalinin en can alıcı anlarından birinin mimarı olmuştu.
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Adeta cinnet geçiren Fatih herkese ölüm tehditleri yağdırırken Görkem'in balkondan düşmesiyle sona eren bölümde tüm oklar Fatih'i göstermiş ve Fatih hem aldatılmış hem de katil damgası yemişti. (Karma böyle vurur işte bitanesi)
Fatih'in "Ben yapmadım" diye haykıran melül bakışlarıyla biten Şerbo'da Görkem'i kimin ittirdiği, Fatih'in şu an nerede olduğu, Giray-Doğa ilişkisi ve Kıvılcım'ın Ömer'den ayrılıp ayrılmadığı tam bir muamma.
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