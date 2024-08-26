Tiramisular Yarıştı: MasterChef'te Mavi Takım Kaptanı Kim Oldu?

MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele verdi. Tiramisu yapan yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi 'Al Beni Yukarı'yı yaparlarken, son ikiye Beyza ve Hakan kaldı. Peki, mavi takım kaptanı kim seçildi?