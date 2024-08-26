Tiramisular Yarıştı: MasterChef'te Mavi Takım Kaptanı Kim Oldu?
Tiramisular Yarıştı: MasterChef'te Mavi Takım Kaptanı Kim Oldu?
MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele verdi. Tiramisu yapan yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi 'Al Beni Yukarı'yı yaparlarken, son ikiye Beyza ve Hakan kaldı. Peki, mavi takım kaptanı kim seçildi?
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MasterChef 2024 sezonu tam gaz devam ederken, yarışmacılar her hafta mavi takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye giriyor.
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Bu hafta mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar Danilo Şef'in meşhur "Al Beni Yukarı" tatlısını yaparlarken, en iyi tiramisuyu yapan son iki yarışmacı için nefesler tutuldu.
Hakan ve Beyza kaptanlık için son ikiye kalan isimler olurken, şefler sonunda kararını verdi.
Bu haftanın mavi takım kaptanı şeflerin seçimiyle Hakan oldu.
Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak Beril'i seçti.
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