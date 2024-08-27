Kaos Dönüyor: Kızılcık Şerbeti Ekibi Sete Çıkıyor!
Kaos Dönüyor: Kızılcık Şerbeti Ekibi Sete Çıkıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti final tadındaki sezon finali bölümüyle hepimizi ekran başına kilitlerken, dizinin yeni sezon için sete çıkma tarihi belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının tartışmasız galibi.
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Her bölümüyle kaosun had safhaya çıktığı dizi hepimizi gerim gerim germeyi başarırken, Şerbomuzun yeni sezonu için tarih bekler olduk.
Final tadında bir sezon finali bölümüyle ekran arasına giren Kızılcık Şerbeti, 67. bölümüyle 13 Eylül veya 20 Eylül'de geri dönmeyi planlarken, Birsen Altuntaş'tan yeni haberler geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti ekibi 28 Ağustos Çarşamba günü sete çıkarken, dizide zaman anlaması da olacak.
Altuntaş'ın haberine göre balkondan düşen Görkem'in sırrı tüm aileyi şoke ederken, dizide 1 aylık zaman atlaması yaşanacak ve tüm karakterler teker teker işlenecek.
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