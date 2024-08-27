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MasterChef Kaan, O Yarışmacıya "Senden Nefret Ediyorum" Demiş!

MasterChef Kaan, O Yarışmacıya "Senden Nefret Ediyorum" Demiş!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 09:39

MasterChef Türkiye'nin en sempatik yarışmacılarından Kaan son bölüme dürüstlüğüyle damga vurdu. Elenen yarışmacılar hakkında konuşan Kaan, nefret ettiği iki ismi söyledi.

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Her sezon yemekten ziyade kaotik olayların kol gezdiği MasterChef, 7. sezonuyla yine kaostan geri durmuyor.

Her sezon yemekten ziyade kaotik olayların kol gezdiği MasterChef, 7. sezonuyla yine kaostan geri durmuyor.

Geçtiğimiz hafta Ümmühan'ın elendiği yarışmada her yarışmacı elenen isimler hakkında yorum yaparken, sempatik yarışmacı Kaan'ın yorumu duyanları dumur etti.

Geçtiğimiz hafta Ümmühan'ın elendiği yarışmada her yarışmacı elenen isimler hakkında yorum yaparken, sempatik yarışmacı Kaan'ın yorumu duyanları dumur etti.

Ümmühan'ın elenmesine üzülmediğini belirten Kaan, ayrıca Deniz'in yüzüne "Senden nefret ediyorum" dediğini itiraf ederek dürüstlüğün resmen kitabını yazdı.

Ümmühan'ın elenmesine üzülmediğini belirten Kaan, ayrıca Deniz'in yüzüne "Senden nefret ediyorum" dediğini itiraf ederek dürüstlüğün resmen kitabını yazdı.

İşte o anlar:

Gelen tepkiler de burada:

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