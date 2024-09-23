Sokakta Ölü Bulunan Esra Erol Veysel'in Eşi Açıklama Yaptı: "Hamileyim!"

Esra Erol'un programına katılan Betül, kocası Veysel'in kendisini aldattığını iddia etmişti. Geçtiğimiz sene Veysel'in eşini aldattığı Özge'den olan ikiz bebeklerinden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Tıp tarihinde milyonda bir görülen bu vakanın ardından Erol, Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı. Veysel'in eski eşini aldattığı Özge ise çıkıp açıklama yaptı.