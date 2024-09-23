Sokakta Ölü Bulunan Esra Erol Veysel'in Eşi Açıklama Yaptı: "Hamileyim!"
Sokakta Ölü Bulunan Esra Erol Veysel'in Eşi Açıklama Yaptı: "Hamileyim!"
Esra Erol'un programına katılan Betül, kocası Veysel'in kendisini aldattığını iddia etmişti. Geçtiğimiz sene Veysel'in eşini aldattığı Özge'den olan ikiz bebeklerinden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Tıp tarihinde milyonda bir görülen bu vakanın ardından Erol, Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı. Veysel'in eski eşini aldattığı Özge ise çıkıp açıklama yaptı.
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Geçen yıl, ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un programına katılan Betül, 11 yıllık eşi Veysel'in, Özge adlı bir kadınla dini nikah kıyarak evlendiğini ve bu kadından ikiz çocukları olduğunu iddia etmişti.
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Bu iddiaların ardından Veysel ve Özge de programa katılarak durumu doğrulamışlardı.
Betül, programda Özge'nin ikizlerinin Veysel'den olmadığını ileri sürmüş, bu iddia üzerine Veysel de DNA testi talep etmişti.
DNA sonucunda ise milyonda bir görülen bir olay yaşandı. Veysel'in yalnızca bir bebekle biyolojik bağı olduğu ortaya çıkmıştı.
Bir yıl sonra, Esra Erol, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında Veysel'in İstanbul'da sokakta ölü bulunduğunu duyurdu.
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Erol, "Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti ve 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' dedi." şeklinde açıklama yaptı.
Özge, Veysel'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaştı.
Hamile olduğunu belirten Özge, "Benim bile haberim yoktu. Ben de sosyal medyadan öğrendim. Öğrendiğimden beri inanamıyorum çünkü benim kocam sigara almaya diye gitti. Alıp gelecekti. Üstünde pijaması ayağında terliğiyle gitti. Gözyaşım dinmiyor. Karnımda çocuğu var. Beraber cinsiyetini öğrenecektik. Çocuk odası dizecektik." ifadelerini kullandı.
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