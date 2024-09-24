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Esra Erol'daki Veysel Sokakta Ölü Bulunmuştu: Kıyafetleri Karısının Çöpünden Çıktı!

Esra Erol'daki Veysel Sokakta Ölü Bulunmuştu: Kıyafetleri Karısının Çöpünden Çıktı!

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 18:38

Geçtiğimiz sene Esra Erol'a katılan Veysel sokakta ölü bulundu. Eşi Betül'ü, Özge ile aldatan Veysel, hamile kalan Özge ile evlendi. Esra Erol çiftin birlikte yaşadığı eve gitti, çöpten Veysel'in kıyafetleri çıktı.

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Geçen yıl, Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz çocukları olduğunu öne sürmüştü.

Geçen yıl, Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz çocukları olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddianın ardından gerçekleştirilen DNA testi sonucunda, ikizlerden sadece birinin Veysel'e ait olduğu belirlenmişti. Bu durum, tıp dünyasında nadiren rastlanan bir olay olarak kaydedilmişti.

Bu iddianın ardından gerçekleştirilen DNA testi sonucunda, ikizlerden sadece birinin Veysel'e ait olduğu belirlenmişti. Bu durum, tıp dünyasında nadiren rastlanan bir olay olarak kaydedilmişti.

Bu olayın ardından Betül ve Veysel'in boşanmasına aracılık eden Esra Erol, geçtiğimiz günlerde Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı.

Bu olayın ardından Betül ve Veysel'in boşanmasına aracılık eden Esra Erol, geçtiğimiz günlerde Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı.

Esra Erol, Veysel'in ölümünün ardındaki şüpheyi aydınlatmak üzere çalışmaya başladı. Veysel'in karısını aldattıktan sonra evlendiği, ikiz çocukların annesi, Özge, sosyal medyadan çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.

Esra Erol, Veysel'in ölümünün ardındaki şüpheyi aydınlatmak üzere çalışmaya başladı. Veysel'in karısını aldattıktan sonra evlendiği, ikiz çocukların annesi, Özge, sosyal medyadan çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.

Esra Erol'un ekibi bugün Veysel'in Özge ve çocuklarla kaldığı eve gitti. Ev harabe haldeydi. Dahası kapının önündeki çöpte Veysel'in kıyafetleri vardı.

Esra Erol'un ekibi bugün Veysel'in Özge ve çocuklarla kaldığı eve gitti. Ev harabe haldeydi. Dahası kapının önündeki çöpte Veysel'in kıyafetleri vardı.
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Bu durum Veysel'in ölümündeki gizemi daha da arttırdı.

Bu durum Veysel'in ölümündeki gizemi daha da arttırdı.

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