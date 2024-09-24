Esra Erol'daki Veysel Sokakta Ölü Bulunmuştu: Kıyafetleri Karısının Çöpünden Çıktı!
Esra Erol'daki Veysel Sokakta Ölü Bulunmuştu: Kıyafetleri Karısının Çöpünden Çıktı!
Geçtiğimiz sene Esra Erol'a katılan Veysel sokakta ölü bulundu. Eşi Betül'ü, Özge ile aldatan Veysel, hamile kalan Özge ile evlendi. Esra Erol çiftin birlikte yaşadığı eve gitti, çöpten Veysel'in kıyafetleri çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen yıl, Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz çocukları olduğunu öne sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddianın ardından gerçekleştirilen DNA testi sonucunda, ikizlerden sadece birinin Veysel'e ait olduğu belirlenmişti. Bu durum, tıp dünyasında nadiren rastlanan bir olay olarak kaydedilmişti.
Bu olayın ardından Betül ve Veysel'in boşanmasına aracılık eden Esra Erol, geçtiğimiz günlerde Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı.
Esra Erol, Veysel'in ölümünün ardındaki şüpheyi aydınlatmak üzere çalışmaya başladı. Veysel'in karısını aldattıktan sonra evlendiği, ikiz çocukların annesi, Özge, sosyal medyadan çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.
Esra Erol'un ekibi bugün Veysel'in Özge ve çocuklarla kaldığı eve gitti. Ev harabe haldeydi. Dahası kapının önündeki çöpte Veysel'in kıyafetleri vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum Veysel'in ölümündeki gizemi daha da arttırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın