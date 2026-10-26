Handan Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim? Handan Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Handan Kaya olayı diziye uyarlanıyor. Handan adlı yeni dizinin başrolünde Ayta Sözeri yer alacak.
Peki Handan dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Handan dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Handan Dizisinin Konusu Ne?
Handan Dizisi Gerçek Hikâyeden mi Uyarlandı?
Handan Dizisinin Oyuncuları Kim?
Handan Dizisi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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