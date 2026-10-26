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Handan Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim? Handan Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Handan Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim? Handan Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:59 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 16:00
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Handan Kaya olayı diziye uyarlanıyor. Handan adlı yeni dizinin başrolünde Ayta Sözeri yer alacak.

Peki Handan dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Handan dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Handan Dizisinin Konusu Ne?

Handan Dizisinin Konusu Ne?

Handan dizisi, Kumburgaz'da hemşirelik yapan ve 2017'de hayatını kaybeden Handan Kaya'nın hikâyesinden esinleniyor. Dizi, Handan'ın ölümünün ardından geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıkmasını ve yakınlarının geçmişe dair bildiklerini sorgulamasını anlatıyor. Yapımda kimlik, aile ilişkileri, saklanan sırlar ve geçmişle yüzleşme temaları işleniyor.

Handan Dizisi Gerçek Hikâyeden mi Uyarlandı?

Handan Dizisi Gerçek Hikâyeden mi Uyarlandı?

Evet, Handan dizisi gerçek bir olaydan uyarlanıyor. Dizi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Handan Kaya olayından esinleniyor. Handan'ın yanında büyüyen Tansu'nun biyolojik ailesine ulaşması da programda ele alınmıştı.

Dizide dramatik kurgunun da yer alabileceği belirtiliyor.

Handan Dizisinin Oyuncuları Kim?

Handan Dizisinin Oyuncuları Kim?

Handan'ı Kim Oynayacak?

Dizinin başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Sözeri, Handan karakterine hayat verecek.

Tansu'yu Kim Oynayacak?

Handan'ın büyüttüğü Tansu karakterini Asude Kalebek canlandıracak.

Genç Handan'ı Kim Oynayacak?

Handan'ın gençliğini Yağızcan Konyalı oynayacak.

Diğer Oyuncular Kimler?

Dizinin kadrosunda ayrıca Murat Kılıç, Sedef Avcı ve Nursel Köse yer alıyor. Bu oyuncuların rolleri henüz açıklanmadı.

Dizinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor, senaryosunu ise Eray Yasin Işık yazıyor.

Handan Dizisi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Handan Dizisi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Handan dizisinin yayın tarihi ve yayınlanacağı kanal ya da dijital platform henüz açıklanmadı. Dizinin uluslararası dağıtımını Inter Medya yapıyor ve yapım yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmaya başlandı.

Dizinin 8 bölüm olarak hazırlandığı belirtiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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