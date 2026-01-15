onedio
Tövbe Eden Şeyma Subaşı'nın Takibe Aldığı Yeni Hesaplar Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 23:13

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan ve testi de pozitif çıkan Şeyma Subaşı tövbe etmişti. Tövbe ettiğini bir videoyla açıklayan Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekerken takibe aldığı yeni hesaplar gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda adı geçen isimlerden biri de Şeyma Subaşı olmuştu.

Birçok ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucuya yönelik soruşturmasında yarı zamanlı Türkiye'de yarı zamanlı Amerika'da yaşayan Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, testini verdikten sonra henüz sonuçlar çıkmadan yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. Test sonuçları da Subaşı'yı doğrulamıştı.

Testi pozitif çıktıktan sonra Şeyma Subaşı dini paylaşımlarını artırdı.

Gündelik hayatında da zaman zaman meditasyon ve Kuran-ı Kerim paylaşımları yapan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce yayınladığı videoda bir tövbe sürecinden geçtiğini ve geçmeye devam ettiğini söylemişti. 

Tövbe eden Şeyma Subaşı, bu sefer bir sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu.

Şeyma Subaşı'nın "Tevekkül Vakti" ve "Hz. Mevlana Sözleri" isimli iki hesabı takibe aldığı fark edildi.

Şeyma Subaşı'nın "Tevekkül Vakti" ve "Hz. Mevlana Sözleri" isimli iki hesabı takibe aldığı fark edildi.
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
