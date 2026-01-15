Tövbe Eden Şeyma Subaşı'nın Takibe Aldığı Yeni Hesaplar Dikkat Çekti!
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan ve testi de pozitif çıkan Şeyma Subaşı tövbe etmişti. Tövbe ettiğini bir videoyla açıklayan Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekerken takibe aldığı yeni hesaplar gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda adı geçen isimlerden biri de Şeyma Subaşı olmuştu.
Testi pozitif çıktıktan sonra Şeyma Subaşı dini paylaşımlarını artırdı.
Şeyma Subaşı'nın "Tevekkül Vakti" ve "Hz. Mevlana Sözleri" isimli iki hesabı takibe aldığı fark edildi.
