Havalimanında Yüzünü Saklamaya Çalışan Mine Tugay Muhabirlere Sert Çıktı

Havalimanında Yüzünü Saklamaya Çalışan Mine Tugay Muhabirlere Sert Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
18.01.2026 - 18:47

Havaalanında görüntülenen ünlü oyuncu Mine Tugay, maskesiyle dikkat çekti. Yüzünü muhabirlerden saklamaya çalışan Tugay, kendisini görüntülemeye çalışanlara sert çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllar önce hayatımıza giren ünlü oyuncu Mine Tugay'ı tanımayan yoktur!

Yıllar önce hayatımıza giren ünlü oyuncu Mine Tugay'ı tanımayan yoktur!

Güzelliğini dilimizden düşüremediğimiz Mine Tugay, 1998 yılından beri oyunculuk yapıyor. Karambol Kamil dizisiyle sektöre adım atan Mine Tugay, 2002'de yayınlanan Gülbeyaz dizisindeki Başak karakteriyle sektörde daha tanınır hale gelmişti. 

O diziyi hatırlayanlar kimin Mine Tugay olduğunu anlayabilir mi orasından emin değiliz. Mine Tugay, senelerdir güzelliği ve çekiciliğiyle öne çıkan isimlerden olsa da estetiksiz halleriyle şaşırtan ünlüler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda herhangi bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Tugay, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılıyor.

Son zamanlarda herhangi bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Tugay, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılıyor.

Yüzüne yaptırdığı doğru ve yerinde işlemlerle çok oynanmış değil aksine yenilenmiş ve doğal gözüken Tugay, geçtiğimiz saatlerde havalimanında muhabirler tarafından görüntülendiğinde yaşadığı gerginlikle gündeme ourdu. 

Yüzünde maske olan Mine Tugay, yüzünü muhabirlerden saklamaya çalıştı. 'Anksiyetem tutuyor, çok uzatmazsanız sevinirim. Çok yorgunum gerçekten, teşekkür ederim. Kolay gelsin' diyerek muhabirlere sert çıkan Mine Tugay, bir yandan da hanımefendilik çizgisinden şaşmamak için çaba sarf etti.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
