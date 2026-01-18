Havalimanında Yüzünü Saklamaya Çalışan Mine Tugay Muhabirlere Sert Çıktı
Havaalanında görüntülenen ünlü oyuncu Mine Tugay, maskesiyle dikkat çekti. Yüzünü muhabirlerden saklamaya çalışan Tugay, kendisini görüntülemeye çalışanlara sert çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce hayatımıza giren ünlü oyuncu Mine Tugay'ı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda herhangi bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken Tugay, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılıyor.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın