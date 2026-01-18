Burak Özçivit Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta Kara Listeye mi Alındı?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre normalde düzenli olarak Joy Awards'ta boy gösteren Burak Özçivit'in bu sene törende yer almayışıyla ilgili kulislerde şok bir iddia dolaşmaya başladı.
Burak Özçivit, Arabistan'da kara listeye mi alındı?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır globalde de oldukça fazla seveni olan Türkiye'nin jönlerinden Burak Özçivit'i tanıtmaya gerek yok herhalde!
Her sene kaçırmadan gittiği, muhakkak da davetlisi olduğu Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta yer almayışı da bu yüzden dikkat çekmişti.
