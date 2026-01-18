onedio
Burak Özçivit Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta Kara Listeye mi Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.01.2026 - 21:48

Birsen Altuntaş'ın haberine göre normalde düzenli olarak Joy Awards'ta boy gösteren Burak Özçivit'in bu sene törende yer almayışıyla ilgili kulislerde şok bir iddia dolaşmaya başladı. 

Burak Özçivit, Arabistan'da kara listeye mi alındı? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Yıllardır globalde de oldukça fazla seveni olan Türkiye'nin jönlerinden Burak Özçivit'i tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hayatımıza girdiği günden beri yer aldığı her projede parlayan, Fahriye Evcen'le yaşadığı aşk, evlilik ve kurduğu aileyle sık sık magazine gündem olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman'daki performansıyla dünya çapında tanınan isimlerden biri haline geldi. 

Kuruluş Osman'ın yedinci sezonunda da yer alması beklenen Burak Özçivit, bölüm başı ücret konusunda yapımcıyla anlaşamayınca diziden ayrılmış, sakallarını kestirmiş ve imaj yenilemişti. Geçtiğimiz aylarda ise kariyerinde bir ilke imza atarak tiyatro sahnesine çıkmıştı. 

Dünya çapında tanınan bir star haline gelen Özçivit'i bugüne dek birçok özel davette, ödül töreninde ve etkinlikte gördük. En sık seyahat ettiği ülkeler arasında ise Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Bangladeş yer alıyordu.

Her sene kaçırmadan gittiği, muhakkak da davetlisi olduğu Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta yer almayışı da bu yüzden dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili iddia Birsen Altuntaş'tan geldi. 

Altuntaş, kulislerde Özçivit'in Joy Awards'ta kara listeye alındığını iddia etti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı ve sonra paylaşımını sildiği öne sürülürken, organizasyonun bunu affetmediği iddia edildi. 

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bu sene Joy Awards'a davet edilmediği konuşuluyor...

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
