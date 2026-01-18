Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki Özel Evi Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkarıldı!

Sinemadan tiyatroya, televizyondan edebiyata uzanan çok katmanlı kariyeriyle yalnızca rol kesmeyen, adeta yaşadığı karakteri seyircinin ruhuna işleyen bir isimdi. Yılmaz Güney sinemasının simge yüzlerinden biri olarak Umut, Sürü ve Duvar gibi filmlerle Türk sinema tarihine damga vururken; yıllar sonra Ezel’deki Ramiz Dayı karakteriyle yeni kuşakların da kalbini fethetmeyi başardı.

Tuncel Kurtiz’i “usta” yapan şey sadece oynadığı roller değildi; o, sahnede ve perdede bir duruşu, bir fikri, bir isyanı temsil ediyordu. Derin sesi, tok replikleri ve karizmatik varlığıyla izlediğimiz her projede “bir şeyler daha söyleyecekmiş” hissi bırakırdı. 27 Eylül 2013’te, 77 yaşında hayatını kaybeden Kurtiz, ardında yalnızca filmler ve diziler değil; bir sanat anlayışı, bir vicdan ve büyük bir boşluk bıraktı. Onu kaybedeli tam 13 yıl oldu ama adı hala saygıyla, rolleri hala aynı heyecanla anılıyor.