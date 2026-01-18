onedio
article/comments
article/share
Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'ndaki Özel Evi Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkarıldı!

19.01.2026 - 00:00

Oda TV'de yer alan habere göre, 13 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in özel mülklerinin satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 

KAYNAK: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/tuncel-k...
Türkiye’nin sanat hafızasına kazınmış, adı anıldığında sesiyle, bakışıyla, duruşuyla hepimizi aynı anda susturabilen nadir ustalardan biri Tuncel Kurtiz.

Sinemadan tiyatroya, televizyondan edebiyata uzanan çok katmanlı kariyeriyle yalnızca rol kesmeyen, adeta yaşadığı karakteri seyircinin ruhuna işleyen bir isimdi. Yılmaz Güney sinemasının simge yüzlerinden biri olarak Umut, Sürü ve Duvar gibi filmlerle Türk sinema tarihine damga vururken; yıllar sonra Ezel’deki Ramiz Dayı karakteriyle yeni kuşakların da kalbini fethetmeyi başardı.

Tuncel Kurtiz’i “usta” yapan şey sadece oynadığı roller değildi; o, sahnede ve perdede bir duruşu, bir fikri, bir isyanı temsil ediyordu. Derin sesi, tok replikleri ve karizmatik varlığıyla izlediğimiz her projede “bir şeyler daha söyleyecekmiş” hissi bırakırdı. 27 Eylül 2013’te, 77 yaşında hayatını kaybeden Kurtiz, ardında yalnızca filmler ve diziler değil; bir sanat anlayışı, bir vicdan ve büyük bir boşluk bıraktı. Onu kaybedeli tam 13 yıl oldu ama adı hala saygıyla, rolleri hala aynı heyecanla anılıyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise bir miktar buruk bir hadiseden kaynaklanıyor.

OdaTV'de yer alan habere göre Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'nda bulunan ve 'Zeytinbağı Oteli' adıyla bilinen evi satışa çıkarıldı. O bağ evi, Tuncel Kurtiz'in sanat ve edebiyat dünyasından birçok usta ve genç ismi ağırladığı buluşma noktalarından biri olarak biliniyordu. 

Satışa sunulan mülklerin, Tuncel Kurtiz’in hatırasına ve Kazdağları’nın yıllardır korunan kültürel ruhuna sahip çıkabilecek kişi ya da kurumlara devredilmesinin özellikle istendiği ifade ediliyor. 

Ustanın izlerini taşıyan bu özel alanların, yalnızca bir mülk olarak değil; bir miras olarak görülmesi temenni ediliyor. 

Sürecin profesyonel bir çerçevede yürütüldüğü, mülklerle ilgili detaylı bilgilere ise randevu yoluyla ulaşılabildiği paylaşıldı. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; Zeytinbağı Oteli 85.000.000 TL'ye Tuncel Kurtiz'in aynı arsadaki özel konutu ise 49.750.000 TL'ye satışa çıkarıldı.

