Petek Dinçöz'ün Son Halini Gören Kimse Tanıyamadı!

Doğal haliyle dupduru bir güzelliğe sahip olan, senelerce Türkiye'deki en alımlı ve çekici kadınlardan biri olarak gösterilen Dinçöz, ne yazık ki estetik furyasına kendini büyük kaptıran isimlerden olup çıkmıştı.

Estetik harikası diye anılmaya başlayan Petek Dinçöz yüzünü tamamen değiştirdi. Şöyle bir eski günleri hatırlayınca doğal hatlarından eser kalmadı. 'Artık sen de herkes gibisin' dedirttiği için keyfimiz biraz kaçmış, 'Kendine bunu neden yaptın?' soruları havada uçuşmuştu. Üstelik sadece kendisi değil, annesi de baştan aşağı bir değişim geçirmişti.