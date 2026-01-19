onedio
Petek Dinçöz'ün Son Halini Gören Kimse Tanıyamadı!

Petek Dinçöz'ün Son Halini Gören Kimse Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 16:47

Uzun bir süredir estetik operasyonlarıyla konuştuğumuz, sahnelerine de tam gaz devam eden Petek Dinçöz, son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. 

Dinçöz'ün son halini gören kimse tanıyamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Beautiful and sexy! Here I am baby!" Yerli Paris Hilton'umuz Petek Dinçöz'ü hatırlarsınız.

"Beautiful and sexy! Here I am baby!" Yerli Paris Hilton'umuz Petek Dinçöz'ü hatırlarsınız.

Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile bir evlilik yapmıştı. Bu süre boyunca daha gözden uzak kalan Petek Dinçöz 2022'de boşanmasıyla gündeme oturmuş, hemen akabinde yeni bir evlilik yapması günlerce manşetlerde kalmasına sebep olmuştu. 

Çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'la aylar içerisinde nikah masasına oturan Dinçöz, sahnelere de geri döndü.

Sahnelere geri dönmeden evvel kendisini abartılı estetikleri ve yeni görünümüyle konuşmaya başlamıştık.

Sahnelere geri dönmeden evvel kendisini abartılı estetikleri ve yeni görünümüyle konuşmaya başlamıştık.

Doğal haliyle dupduru bir güzelliğe sahip olan, senelerce Türkiye'deki en alımlı ve çekici kadınlardan biri olarak gösterilen Dinçöz, ne yazık ki estetik furyasına kendini büyük kaptıran isimlerden olup çıkmıştı. 

Estetik harikası diye anılmaya başlayan Petek Dinçöz yüzünü tamamen değiştirdi. Şöyle bir eski günleri hatırlayınca doğal hatlarından eser kalmadı.   'Artık sen de herkes gibisin' dedirttiği için keyfimiz biraz kaçmış, 'Kendine bunu neden yaptın?' soruları havada uçuşmuştu. Üstelik sadece kendisi değil, annesi de baştan aşağı bir değişim geçirmişti.

Sahnelerine devam eden Dinçöz, geçtiğimiz saatlerde yepyeni pozlar paylaştı!

Sahnelerine devam eden Dinçöz, geçtiğimiz saatlerde yepyeni pozlar paylaştı!

İmaj yenilediğini duyuran Petek Dinçöz paylaşımına, 'Western ruhu, doğal ben… Enerjim zirvede. Yeni enerji, yeni ben.' notunu düştü. 

Dinçöz'ü gören kimse tanıyamadı, hatta ilk bakışta Gülşen sanıldı.

