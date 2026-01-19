Petek Dinçöz'ün Son Halini Gören Kimse Tanıyamadı!
Uzun bir süredir estetik operasyonlarıyla konuştuğumuz, sahnelerine de tam gaz devam eden Petek Dinçöz, son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Dinçöz'ün son halini gören kimse tanıyamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Beautiful and sexy! Here I am baby!" Yerli Paris Hilton'umuz Petek Dinçöz'ü hatırlarsınız.
Sahnelere geri dönmeden evvel kendisini abartılı estetikleri ve yeni görünümüyle konuşmaya başlamıştık.
Sahnelerine devam eden Dinçöz, geçtiğimiz saatlerde yepyeni pozlar paylaştı!
