Geri mi Dönüyor? Enes Batur'un Eski Ekip Arkadaşı Mert Eren Bülbül'den Şok Paylaşım!
Aylardır enteresan hareketleri ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz Enes Batur'un eski ekip arkadaşı Mert Eren Bülbül'ün son paylaşımı kafa karıştırdı!
Enes Batur geri mi dönüyor? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin ilk ve en popüler YouTuber'larından biri olan Enes Batur'u aylardır dengesiz, başı sonu belli olmayan paylaşımlarıyla konuşuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer de büyük bir imalı paylaşımlar döneminin ardından minik adımlarla geri dönme sinyalleri veren Enes Batur'un eski ekip arkadaşının paylaşımı kafa karıştırdı.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın