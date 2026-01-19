onedio
Geri mi Dönüyor? Enes Batur'un Eski Ekip Arkadaşı Mert Eren Bülbül'den Şok Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 18:11

Aylardır enteresan hareketleri ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz Enes Batur'un eski ekip arkadaşı Mert Eren Bülbül'ün son paylaşımı kafa karıştırdı!

Enes Batur geri mi dönüyor? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin ilk ve en popüler YouTuber'larından biri olan Enes Batur'u aylardır dengesiz, başı sonu belli olmayan paylaşımlarıyla konuşuyoruz.

YouTube'ta içerik üretmenin ülkemizde yeni yeni anlaşılmaya başladığı yıllarda ilk isimlerden biri olarak öne çıkan Enes Batur, senelerce milyonlarca izlenme aldı hatta hikayesini film bile yaptı. 

Şan şöhrete kavuştuğu süreç boyunca yanında olan sevgilisi Başak Karahan'dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Enes Batur, uzun zamandır gündeme gelmiyorken Karahan'ın evlilik haberi Batur'u bir sarsmıştı. 

Başak Karahan'ın düğününe sayılı günlerin kaldığı dönemde beraber fotoğraflarını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Enes Batur, ''Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki 'U eat me first :D' and I hope u good now' gibi tuhaf ve yersiz tweet'ler paylaşmıştı.

YouTube'da 10 milyon dolar değerindeki 4 binden fazla videosunu düğün gününde kaldıran Enes Batur, rahatsız edici paylaşımlarıyla büyük dikkat ve tepki çekmişti.

Derken bir durdu. Yine sessizliğe büründükten sonra geçtiğimiz günlerde ilk kez son halini paylaştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de büyük bir imalı paylaşımlar döneminin ardından minik adımlarla geri dönme sinyalleri veren Enes Batur'un eski ekip arkadaşının paylaşımı kafa karıştırdı.

Enes Batur'un eski ekip arkadaşı Mert Eren Bülbül, Instagram hikayesinde Enes Batur'un kendisini yeniden takibe aldığını gösteren ekran görüntüsünü bir kum saati emojisi'yle paylaştı. 

Bülbül'ün paylaşımı akıllara Enes Batur geri mi dönüyor sorusunu getirirken, şayet yakın zamanda yeniden videolarla izlemeye başlayacaksak şimdiye dek şahane bir strateji izlediği netleşmiş oldu!

İşte o paylaşım:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
