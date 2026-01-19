Yanlış Operasyon Sebebiyle Vücudundan Kilolarca Dolgu Çıkan Danla Bilic 6. Kez Ameliyat Olacağını Duyurdu
Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Danla Bilic'i tanımayan yoktur!
Yanlış bir popo ameliyatı geçiren Danla Bilic, dolgunun tüm vücuduna yayıldığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir hikaye paylaşan Danla Bilic, 6. ameliyatın yolda olduğunu söyledi.
