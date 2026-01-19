onedio
Yanlış Operasyon Sebebiyle Vücudundan Kilolarca Dolgu Çıkan Danla Bilic 6. Kez Ameliyat Olacağını Duyurdu

Yanlış Operasyon Sebebiyle Vücudundan Kilolarca Dolgu Çıkan Danla Bilic 6. Kez Ameliyat Olacağını Duyurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 23:22

Yanlış operasyon sebebiyle tüm vücuduna yayılan dolgularla uzun bir süredir mücadele eden ve takipçilerini de uyaran Danla Bilic 6. kez ameliyat olacağını duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Danla Bilic'i tanımayan yoktur!

Hayatımıza yıllar önce YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla giren, zaman içerisinde zayıflayan ve estetik operasyonlarla bambaşka bir kadın olan Danla Bilic, son zamanların en popüler isimlerinden biri. 

Attığı her adımla olay olan Danla Bilic'in özellikle son iki senedir de dilinde tek bir uyarı var; bir 'büyük' dolgu meselesinden bahsediyoruz.

Yanlış bir popo ameliyatı geçiren Danla Bilic, dolgunun tüm vücuduna yayıldığını açıklamıştı.

Vücudunun her bir yanına yayılan dolguların çıkarılabilmesi için 5 kez ameliyat olan Danla Bilic, ameliyat sonrası dolgu torbalarını da paylaşmıştı. 

Hepimizin ağzı açık kalmıştı, gördüklerimize inanamıştık!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir hikaye paylaşan Danla Bilic, 6. ameliyatın yolda olduğunu söyledi.

'Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı. 

Danla Bilic, hala yıllar önce popo bölgesine yaptırdığı 'Aquafilling' işleminin çilesini çekiyor. Daha da çekeceğe benziyor!

