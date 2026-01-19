onedio
Dünyaca Ünlü Yıldızdan Hande Erçel'in Joy Awards Pozlarına Yorum Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 22:29

Joy Awards'ta giydiği elbiseyle milyonların aklını başından alan ünlü oyuncu Hande Erçel, bir yıldız ismin daha radarına girdi! Övgüler bu sefer Hollywood'un olay isminden geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel, 2025'i oldukça yoğun ve verimli geçirdi!

Sonuna kadar değil belki ama son çeyreğine kadar aşkta da kazanan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ayrılığıyla hepimizi şoka soktuysa da seneyi hüzünlü kapatmadı. 

2025 boyunca dünyaca ünlü davetlere ve etkinliklere katılan, global olay markalarla iş birliği yapan Hande Erçel, iki sinema, iki de dizi projesinde yer aldı. Hakan'ı atlatması da pek uzun sürmedi. Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başladı. 

En son Joy Awards'taki zarafeti, asaleti ve güzelliğiyle konuşmuştuk kendisini. Hande Erçel bizim yaptığımız ankette de Suudi Arabistan'In Türk kraliçesi seçilmişti.

Kaçıranlar için anketi şöyle bırakalım;

Bu sefer çok şaşırmadığımız ama altının çizilmesi gereken bir hadise yaşandı.

Özellikle 2000'li yıllarda bir simge haline gelmiş hala da Hollywood'un en zengin ailesinin üyelerinden biri olan Paris Hilton, Hande Erçel'in Joy Awards gecesinden paylaştığı fotoğraflara kayıtsız kalamadı. 

Hande Erçel'in post'una kalp bırakan Paris Hilton, Hande'yi radarına alan isimler koleksiyonuna eklendi!

