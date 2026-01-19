Dünyaca Ünlü Yıldızdan Hande Erçel'in Joy Awards Pozlarına Yorum Geldi!

Sonuna kadar değil belki ama son çeyreğine kadar aşkta da kazanan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ayrılığıyla hepimizi şoka soktuysa da seneyi hüzünlü kapatmadı.

2025 boyunca dünyaca ünlü davetlere ve etkinliklere katılan, global olay markalarla iş birliği yapan Hande Erçel, iki sinema, iki de dizi projesinde yer aldı. Hakan'ı atlatması da pek uzun sürmedi. Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşamaya başladı.

En son Joy Awards'taki zarafeti, asaleti ve güzelliğiyle konuşmuştuk kendisini. Hande Erçel bizim yaptığımız ankette de Suudi Arabistan'In Türk kraliçesi seçilmişti.