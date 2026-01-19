onedio
article/comments
article/share
Karaciğer Nakli İçin Donör Bekleyen Ufuk Özkan'dan Endişelendiren Haber!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 19:20

Yaklaşık bir yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadelesini konuştuğumuz ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan endişelendiren bir haber daha geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ufuk Özkan yaklaşık bir yıldır ne yazık ki mücadele ettiği hastalıkla gündeme geliyor.

Başta çok sevilen Geniş Aile olmak üzere, Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim, Aile İşi gibi birçok yapımda rol alan Ufuk Özkan, 2025'e intihar girişimi haberleriyle damga vurmuştu. 

İntihar girişimi haberleri yalanlanmış, çok geçmeden Özkan'a karaciğer yetmezliği teşhisi konduğunu öğrenmiştik. 

Geçtiğimiz hafta yeniden apar topar hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun son derece ciddi olduğu, siroz ve karaciğer yetmezliğinin organ nakli gerektiren boyuta ulaştığı duyurulmuştu.

Karaciğer nakli için donör bekleyen Ufuk Özkan'ı daha önce sektörden birçok arkadaşı ziyarete gitti.

Özkan'ın son hali endişelendirirken Ufuk Özkan'ın kardeşinin karaciğer nakli için verdiği testlerin olumsuz sonuçlandığı ortaya çıkmıştı. 

Durumunun oldukça kritik ve ciddi olduğunun altı çizilmiş, sanat dünyası Özkan'a donör bulabilmek için harekete geçmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda Ufuk Özkan'dan endişelendiren bir haber geldi.

Ufuk Özkan'ın bu sefer de influenza'ya yakalandığı ortaya çıktı. Karaciğer yetmezliği ve sirozun üstüne influenza teşhisi konulan Ufuk Özkan için hastane ziyaretlerinin kısıtlandığı öğrenildi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
