3. Kez "Dünya Ayak Güzeli" Seçilen Margot Robbie'nin Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak her detayı olay olan Margot Robbie, bu kez yeteneği ya da tarzıyla değil, ayaklarıyla gündemde. Filmlerindeki ikonik sahnelerle zaten konuşulan Robbie’nin üçüncü kez “Dünya Ayak Güzeli” seçildiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak yıllardır milyonların aklını başından alan Margot Robbie, ekrana her çıktığında “bu kadın gerçekten gerçek mi?” dedirten isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O mesele de bazılarınıza tuhaf gelecek belki ama… ayakları!
Margot Robbie'nin pek beğenilen ayakları bu sefer neden dolaşıma girdi derseniz... Kendisi "Dünya Ayak Güzeli" seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın