3. Kez "Dünya Ayak Güzeli" Seçilen Margot Robbie'nin Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Hayatımıza 2013’te The Wolf of Wall Street ile hızlı bir giriş yapan güzel oyuncu, ardından I, Tonya, Suicide Squad ve son olarak Barbie gibi yapımlardaki performanslarıyla aylarca, hatta yıllarca konuşuldu. Hem yeteneğiyle hem de ekrana her çıktığında yarattığı etkiyle Hollywood’un en sağlam yıldızlarından biri olduğunu defalarca kanıtladı.

Yönetmen ve yapımcı Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie’nin her bir detayına ayrı ayrı hayran olan milyonlar var ama kabul edelim, onunla özdeşleşen apayrı bir mesele daha var…