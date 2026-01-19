onedio
3. Kez "Dünya Ayak Güzeli" Seçilen Margot Robbie'nin Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

3. Kez "Dünya Ayak Güzeli" Seçilen Margot Robbie'nin Ayakları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.01.2026 - 19:57

Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak her detayı olay olan Margot Robbie, bu kez yeteneği ya da tarzıyla değil, ayaklarıyla gündemde. Filmlerindeki ikonik sahnelerle zaten konuşulan Robbie'nin üçüncü kez "Dünya Ayak Güzeli" seçildiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak yıllardır milyonların aklını başından alan Margot Robbie, ekrana her çıktığında “bu kadın gerçekten gerçek mi?” dedirten isimlerden biri.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak yıllardır milyonların aklını başından alan Margot Robbie, ekrana her çıktığında “bu kadın gerçekten gerçek mi?” dedirten isimlerden biri.

Hayatımıza 2013’te The Wolf of Wall Street ile hızlı bir giriş yapan güzel oyuncu, ardından I, Tonya, Suicide Squad ve son olarak Barbie gibi yapımlardaki performanslarıyla aylarca, hatta yıllarca konuşuldu. Hem yeteneğiyle hem de ekrana her çıktığında yarattığı etkiyle Hollywood’un en sağlam yıldızlarından biri olduğunu defalarca kanıtladı. 

Yönetmen ve yapımcı Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie’nin her bir detayına ayrı ayrı hayran olan milyonlar var ama kabul edelim, onunla özdeşleşen apayrı bir mesele daha var…

O mesele de bazılarınıza tuhaf gelecek belki ama… ayakları!

O mesele de bazılarınıza tuhaf gelecek belki ama… ayakları!

Evet, yanlış duymadınız. Barbie ve The Wolf of Wall Street başta olmak üzere pek çok filminde ayağına yapılan yakın plan çekimler, Margot Robbie’yi internetin en çok konuşulan detaylarından biri haline getirdi. Özellikle Barbie’deki o ikonik sahnelerle birlikte sosyal medya adeta ayağa kalktı; GIF’ler, tweet’ler, yorumlar derken “Margot Robbie ayakları” resmen ayrı bir evren oldu.

İşin ilginç yanı, Margot Robbie bu ilgi karşısında rahatsız olmadığını, tam tersine oldukça rahat olduğunu daha önce dile getirdi. Verdiği bir röportajda ayaklarına dair bu yoğun ilgiyi ilk fark ettiğinde şaşırdığını ama bunu “garip” bulmadığını söyleyen güzel oyuncu, aksine bu durumun kendisini onurlandırdığını ifade etmişti.

Margot Robbie'nin pek beğenilen ayakları bu sefer neden dolaşıma girdi derseniz... Kendisi "Dünya Ayak Güzeli" seçildi.

Margot Robbie'nin pek beğenilen ayakları bu sefer neden dolaşıma girdi derseniz... Kendisi "Dünya Ayak Güzeli" seçildi.

Üstelik ilk kez de değil. Meğer bu Margot Robbie'nin üçüncü 'Dünya Ayak Güzeli' ödülüymüş!

Bunun kaynağı ne resmi bir güzellik yarışması ne de uluslararası bir ayak estetiği organizasyonu; internette özellikle X/Twitter’da dolaşan paylaşımlar ve mizahi listeler Margot’un üçüncü kez bu “unvanla anıldığı” fikrini yaydı!

Birçok kullanıcı haberi paylaşınca da mesele trend haline geldi! Bu bilgiyi öğrenen sosyal medya kullanıcıları yerinde duramadı tabii — biri mizaha boğdu, diğeri rekor tekliflerden bahsetti! 🙃

