Entübe Edilen Haldun Dormen'in Son Durumunu Gelini Ayşe Arman Açıkladı

Yaklaşık üç hafta önce hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'in haberini oğlu Ömer Dormen'den almıştık.

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili; solunumunun daha iyi desteklenebilmesi için entübe edildiği açıklamasında bulunmuş ve “Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin” demişti.

Bir süre sonra 'Haldun Dormen vefat etti' söylentisi yayıldığındaysa ise asılsız haberlere tepki göstermiş, 'Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, şu an durumu stabil.' ifadelerini kullanmıştı.