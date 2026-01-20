Entübe Edilen Haldun Dormen'in Son Durumunu Gelini Ayşe Arman Açıkladı
Usta sanatçı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Son durumunu gelini Ayşe Arman açıkladı.
Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
Haldun Dormen'in son durumunu gelini Ayşe Arman açıkladı.
