onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Entübe Edilen Haldun Dormen'in Son Durumunu Gelini Ayşe Arman Açıkladı

Entübe Edilen Haldun Dormen'in Son Durumunu Gelini Ayşe Arman Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2026 - 17:28

Usta sanatçı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Son durumunu gelini Ayşe Arman açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Türk tiyatrosunun efsane ismi, usta sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık üç hafta önce hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'in haberini oğlu Ömer Dormen'den almıştık. 

Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili; solunumunun daha iyi desteklenebilmesi için entübe edildiği açıklamasında bulunmuş ve “Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin” demişti.

Bir süre sonra 'Haldun Dormen vefat etti' söylentisi yayıldığındaysa ise asılsız haberlere tepki göstermiş, 'Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, şu an durumu stabil.' ifadelerini kullanmıştı.

Haldun Dormen'in son durumunu gelini Ayşe Arman açıkladı.

Haldun Dormen'in son durumunu gelini Ayşe Arman açıkladı.

Sosyal medya hesabından hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Ayşe Arman, Haldun Dormen'in durumunun çok parlak olmadığını dile getirdi. 

'3 hafadır hastane... Ömer Zoom toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk.. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık. 

Biz hala beklemedeyiz. Entübe hal devam... Çok parlak değil durum.. Makinalarla stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak? Bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. Böyle' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın