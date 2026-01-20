onedio
Pınar Altuğ Bebek'teki Lüks Dairesini Rekor Fiyata Sattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2026 - 16:49

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre Pınar Altuğ'un Bebek'teki lüks dairesini dudak uçuklatan bir fiyata sattığı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hafızalarımıza Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle kazınan Pınar Altuğ, yıllardır magazinin en popüler isimlerinden.

Son zamanlarda daha çok televizyon programı, ödül gecesi sunuculuğu rolleri üstlense ve oyunculuktan uzak dursa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Pınar Altuğ, çağımıza kolay adapte olanlardan!

Hemen hemen her hafta kullanıcıların kendisine yaptığı yorumlar üzerine bildirdiği hadlerle konuştuğumuz Pınar Altuğ, sıcak aile hayatıyla da dikkat çekiyor.

2008 yılından beri Yağmur Atacan'la evli olan Pınar Altuğ, 2009 yılında biricik kızı Su'yu kucağına almıştı.

Babasının kopyası olan Su, boyunu ve zarafetini annesinden aldı, koca bir kız olup hepimizi duru güzelliğiyle büyüledi.

Su doğduğu yıllarda Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Bebek'te lüks bir dairede oturuyordu. 

Evle ilgili handikap ise hemen altında Bebek'in meşhur kafesi ve eğlence mekanı Lucca'nın yer almasıydı.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre Pınar Altuğ, yıllar önce sorun yaşadığı lüks dairesini rekor bir fiyatla sattı!

Pınar Altuğ'un dairesini 2.5 milyon dolara, yani bugünün kuruyla yaklaşık 109 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı. 

Altuğ, Bebek'teki evinde yaşarken gürültü sebebiyle Lucca ile mahkemelik olmuştu.

