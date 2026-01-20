Pınar Altuğ Bebek'teki Lüks Dairesini Rekor Fiyata Sattı!
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre Pınar Altuğ'un Bebek'teki lüks dairesini dudak uçuklatan bir fiyata sattığı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Hafızalarımıza Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle kazınan Pınar Altuğ, yıllardır magazinin en popüler isimlerinden.
2008 yılından beri Yağmur Atacan'la evli olan Pınar Altuğ, 2009 yılında biricik kızı Su'yu kucağına almıştı.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre Pınar Altuğ, yıllar önce sorun yaşadığı lüks dairesini rekor bir fiyatla sattı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
