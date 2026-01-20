onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Test Sonucu Negatif Çıkan Oktay Kaynarca'dan Sert Çıkış

Test Sonucu Negatif Çıkan Oktay Kaynarca'dan Sert Çıkış

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.01.2026 - 18:33

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan Oktay Kaynarca'nın testi negatif çıkmıştı. Kaynarca'dan yeni ve sert bir paylaşım geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Oktay Kaynarca'ydı.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Oktay Kaynarca'ydı.

Yıllardır oyunculuğuna hayran kaldığımız, birçok kült projede yer almış ünlü oyuncu Kaynarca, bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programını sunuyordu. 

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca, saç, kan ve idrar örneği vermiş, 'Alnım açık, başım dik' açıklamasında bulunmuştu. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın test sonucu ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yasaklı madde sonucu negatif çıkan Oktay Kaynarca, 'Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip ‘merak etmeyin, alnım açık başım dik’ sözümü de ispat etmiş oldum' ifadelerini kullandığı uzun bir açıklamada bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

.Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca bu sefer sert çıktı.

.Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca bu sefer sert çıktı.

Kaynarca, 'Sosyal medya soytarılarının izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri ve yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez benim sevenlerim, bilirim. Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın